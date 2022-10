Samsung annuncia ufficialmente il lancio della funzione Matter che consente un controllo più fluido dei dispositivi tramite l’app SmartThings. A seguito di quest’annuncio, Samsung si prepara ad aggiornare gli hub di SmartThings e la relativa app Android con l’obiettivo di integrare le funzionalità necessarie per il controllo di tutti i dispositivi compatibili con il nuovo standard Matter. A seguito di quest’aggiornamento, sarà possibile per gli utenti controllare tramite un’unica app tutti i dispositivi Matter, senza la necessità di dover ricorrere alle varie app realizzate dai singoli produttori. Ecco tutte le novità in arrivo per il settore Smart Home:

Samsung lancia la funzione Matter per collegare i dispositivi certificati a SmartThings

Samsung compie un importantissimo passo per lo sviluppo di un ecosistema universale per la Smart Home. L’azienda sta introducendo il pieno supporto ai dispositivi Matter in SmartThings. Grazie agli aggiornamenti in fase di rilascio, quindi, tramite l’app sarà possibile controllare qualsiasi dispositivo che ha ottenuto la certificazione Matter.

Già nei mesi scorsi, Samsung aveva avviato il programma Partner Early Access per creare un ecosistema compatibile con Matter con il contributo di alcuni partner selezionati che hanno avuto modo di provare in anteprima l’hub di SmartThings e la nuova versione dell’app mobile per dispositivi Android che introduce il supporto a Matter.

Samsung ha confermato che il supporto Matter Controller di SmartThings inizierà con la seconda e la terza generazione di SmartThings Hub oltre che con lo Smart Hoem hub di Aeotec. Da notare, inoltre, che tutti gli hub continueranno a supportare i dispositivi Zigbee, Z-Wave e di rete locale e saranno aggiornati per introdurre il supporto a Matter.

Nelle scorse settimane, inoltre, Samsung ha annunciato un’importante partnership con Google che introduce il supporto multi-admin andando a migliorare l’interoperabilità e l’esperienza degli utenti. Con queste novità, SmartThings punta ad offrire un ecosistema integrato in grado di diventare un riferimento per la Smart Home del futuro.

Jaeyeon Jung, Corporate Vicepresident e Head of SmartThings, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: “Stiamo passando dalla connettività di base alla costruzione di esperienze incredibili. Matter rappresenta il futuro, perché offre ai consumatori ampia scelta e compatibilità dei dispositivi smart, su scala. Oggi abbiamo posto la pietra miliare verso la diffusione su larga scala della Smart Home.”

