Torniamo a parlare dei top di gamma di Samsung e questa volta non lo facciamo perché il produttore sudcoreano — tenendo fede alla parola data — ha già rilasciato Android 13 per la serie di punta in Italia, ma per via della promozione Galaxy Week che si sta svolgendo sullo store online di Trony e che chiama in causa i migliori modelli del brand attraverso offerte subito disponibili e uno sconto immediato ottenibile sull’acquisto di un wearable a scelta tra quelli compatibili.

Galaxy Week di Trony: info utili sulla promozione

Come viene opportunamente segnalato nella pagina dedicata, la promozione Galaxy Week di Trony si compone di “Offerte speciali sui prodotti Galaxy“: tutti coloro i quali completeranno il proprio acquisto entro la scadenza fissata per il 26 ottobre 2022, potranno beneficiare sia di offerte su smartphone e tablet del brand, che di uno sconto immediato di 50 euro sull’acquisto di uno degli apprezzati indossabili Samsung Galaxy.

6 mesi di abbonamento a DAZN, in scadenza il prossimo 31 ottobre. Per scoprire i modelli coinvolti, la modalità di partecipazione e tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo al Prima di passare alle offerte disponibili, è bene ricordare che Trony — sia come negozio fisico che col suo store online — figura nell’elenco degli store compatibili con la promozione che regala, in scadenza il prossimo 31 ottobre. Per scoprire i modelli coinvolti, la modalità di partecipazione e tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato

Migliori offerte Samsung Galaxy Week di Trony (fino al 26 ottobre)

Tra i dispositivi Samsung protagonisti delle offerte della Galaxy Week della nota catena di elettronica di consumo troviamo diversi nomi eccellenti, a partire dagli ultimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G (dei quali trovate le nostre recensioni rispettivamente a questo link e a questo link) e passando per la tuttora validissima serie Samsung Galaxy S22 (ecco la nostra riprova di Galaxy S22 Ultra e la nostra recensione di coppia di Galaxy S22 e Galaxy S22+). Nel ricordarvi che molti altri modelli — ma anche altre colorazioni e tagli di memoria di quelli segnalati — sono disponibili a questo link, andiamo a scoprire le offerte più interessanti proposte da Trony:

