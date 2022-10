Prende il via la Samsung Week, una settimana dedicata a sconti esclusivi accessibili tramite il Samsung Shop. C’è tempo fino al prossimo 1° novembre per sfruttare le promozioni che prendono il via oggi. Grazie alle offerte della Samsung Week è possibile sfruttare diverse promozioni dedicate agli smartphone, ai tablet, agli smartwatch ed alle cuffie wireless della gamma Galaxy di Samsung.

Le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Con la nuova promozione, infatti, basterà utilizzare un apposito codice sconto per ottenere un taglio di prezzo netto per il prodotto (o i prodotti) desiderati. Le offerte non si limitato ai soli dispositivi mobili di casa Samsung ma si estendono a tutta la gamma di prodotti disponibile sul Samsung Shop. Ecco i dettagli completi:

Prendono il via le offerte della Samsung Week: tante occasioni per acquistare i prodotti Galaxy

La Samsung Week prende il via oggi sullo Shop ufficiale della casa coreana. A disposizione degli utenti ci sono tante offerte da sfruttare per acquistare i prodotti desiderati a prezzo ridotto. C’è tempo fino al prossimo 1° novembre per sfruttare tutte le offerte lanciate da Samsung con questa nuova promozione.

Tra le opportunità da sfruttare c’è lo sconto dedicato alla gamma Samsung Galaxy S22. Basterà utilizzare il codice sconto GALAXYS22, infatti, per ottenere fino a 270 euro di sconto sul Galaxy S22 Ultra oppure fino a 190 euro di sconto sui Galaxy S22 e S22 Plus.

Da notare, inoltre, che acquistando un qualsiasi Galaxy S22 si riceveranno 6 mesi di DAZN Standard ed un Galaxy Watch4 40mm BT in omaggio. Tra le offerte del momento c’è anche la possibilità di acquistare il Galaxy Z Fold4 o il Galaxy Z Flip4 utilizzando il codice sconto NEWFOLDABLE per ottenere 100 euro di sconto su tutte le varianti disponibili in listino.

Scegliendo uno dei due smartphone con display pieghevole di casa Samsung, inoltre, sono previsti bonus aggiuntivi. Per gli utenti che scelgono un Galaxy Z, infatti, ci sono 6 mesi di DAZN Standard gratis ed un Galaxy Watch 5 40 mm BT in omaggio.

Le offerte non si limitano ai top di gamma. Con il codice GALAXYA53120, ad esempio, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A53 con uno sconto di 120 euro e con la possibilità di scelta tra la variante da 128 GB e quella da 256 GB dello smartphone di fascia media di Samsung.

Ecco i link alle offerte:

Sulla gamma Galaxy Watch 5, invece, c’è la possibilità di ottenere uno sconto di 50 euro grazie all’utilizzo del codice sconto WATCH50 da aggiungere nell’apposita sezione del carrello in fase di completamento dell’ordine tramite il Samsung Shop.

Utilizzando il codice GALAXYBUDS, invece, è possibile ottenere 50 euro di sconto sulle Galaxy Buds2 che saranno, quindi, acquistabili a 99 euro. Tra le opzioni a disposizione degli utenti c’è anche la possibilità di utilizzare il codice sconto BUDS2PRO30 per poter ottenere uno sconto di 30 euro sull’acquisto delle Galaxy Buds2 Pro. Grazie a questa promozione, le cuffie true wireless “top di gamma” della casa coreana sono disponibili al prezzo scontato di 199 euro.

Ci sono promozioni anche per la gamma Galaxy Tab S8. Per chi è interessato ad uno dei tablet di Samsung c’è il codice GALAXYTABS8 che garantisce uno sconto a 160 euro a 300 euro sul prezzo in base alla variante scelta. Gli sconti sono validi su tutte e tre le versioni della famiglia di tablet di casa Samsung: il Galaxy Tab S8, il Galaxy Tab S8+ e il top di gamma Galaxy Tab S8 Ultra. In base alla versione scelta sarà possibile beneficiare di uno sconto diverso.

Anche acquistando un Galaxy Tab S8 è possibile richiedere i 6 mesi di DAZN Standard gratis (per riscattare la promozione è necessario registrare il dispositivo su Samsung Members entro il prossimo 25 di novembre). Da notare, inoltre, che le offerte della Samsung Week non finiscono qui.

Oltre alle promozioni dedicate a smartphone, tablet, smartwatch e cuffie wireless, infatti, Samsung mette a disposizione anche il codice sconto TOPWEEK che consente di ottenere uno sconto del 20% su notebook, Smart TV, monitor e altri prodotti della gamma Samsung.

Per tutte le offerte proposte dal Samsung Shop c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita oltre che della possibilità di pagare tramite finanziamento in 20 rate a tasso zero con Findomestic oppure in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Tutte le offerte sono valide fino al prossimo 1° novembre.

Per un quadro completo sulle promozioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’iniziativa del Samsung Shop che trovate linkata qui di seguito:

>> Scopri tutte le offerte della Samsung Week <<