Nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre 2o22, a una settimana esatta da Halloween, Realme ha annunciato il lancio dell’iniziativa promozionale “realme Days – Halloween Edition”, le cui offerte rimarranno attive fino al 31 ottobre sia sullo store online ufficiale della casa cinese che su Amazon. Gli sconti in argomento arrivano fino a 400 euro, toccano anche prodotti di AIoT, ma hanno negli smartphone gli assoluti protagonisti.

Offerte realme Days – Halloween Edition su Amazon e store ufficiale

Come si accennava in apertura, le offerte dei “realme Days – Halloween Edition” sono già attive in questo momento e rimarranno disponibili fino al 31 ottobre prossimo. Gli sconti sono validi sia sullo store online ufficiale del brand che su Amazon e, guardando ai soli smartphone Android, toccano la serie GT 2, il particolare Realme GT Neo 3 80W, la serie di fascia media Realme 9 e non solo. Considerate le differenze in termini di disponibilità, è preferibile analizzarli separatamente.

Amazon

Partendo da Amazon, è importante porre la solita premessa di carattere generale: parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti, possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi — potreste avere il vostro nuovo prodotto tra le mani già a partire da domani — e in alcuni casi anche di pagare a rate il proprio acquisto. Detto questo, vediamo in dettaglio le offerte disponibili.

I modelli meno costosi della selezione sono Realme Narzo 50i Prime e Realme Narzo 50A Prime, acquistabili rispettivamente a 119,99 euro e a 139,99 euro (entrambi prezzi minimi); dalla stessa serie provengono anche Realme Narzo 50, che nella versione 4G con 128 GB di storage viene proposto a 179,99 euro e Realme Narzo 50 5G (6 GB + 128 GB), acquistabile a 219,99 euro. Segue Realme 9 Pro+ 5G — di cui trovate a questo link la nostra recensione — nella particolare FreeFire Limited Edition: lo sconto di 60 euro porta il modello 8 GB + 128 GB a 359,99 euro. Infine, l’ottimo Realme GT Neo 3 5G nella variante 80 W (a questo link trovate la nostra recensione dell’ancora più estremo modello da 150W) con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è disponibile a 479,99 euro. Ecco i link per acquistarli:

Tra gli altri prodotti, si segnalano:

Store online Realme

Passando allo store online di Realme, sono gli smartphone della serie GT a recitare un ruolo da protagonisti, su tutti ricordiamo: Realme GT Neo 3 5G 80W a 499,99 euro (contro i 599,99 euro del listino); Realme GT 2 Pro 5G (ecco la nostra recensione) 12 GB + 256 GB a 799,99 euro invece di 849,99 euro e 8 GB + 128 GB a 679,99 euro invece di 749,99 euro; Realme GT 2 5G 12 GB + 256 GB a 549,99 euro invece di 599,99 euro e 8 GB + 128 GB a 449,99 euro invece di 549,99 euro. Ecco alcuni esempi:

Per tutti gli altri prodotti in offerta, potete fare riferimento al sito ufficiale.

