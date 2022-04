Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition è stato presentato ufficialmente quest’oggi, a distanza di qualche giorno dalle anticipazioni che ne avevano svelato qualche dettaglio. La nuova edizione limitata dello smartphone è in arrivo in Italia insieme a una sorpresa per tutti gli appassionati del celebre gioco mobile.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition arriva in Italia: ecco prezzo e uscita

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition è frutto di una nuova collaborazione esclusiva del marchio cinese, dopo quelle con Naoto Fukasawa per la serie Realme GT 2 e con il designer di Hermès José Lévy per le cuffie Realme Buds Q. La collaborazione con uno dei giochi per smartphone più conosciuti nasce con lo scopo di continuare la tradizione e l’impegno del marchio nel cercare di rompere lo status quo del “design rigido e noioso” che a volte caratterizza il settore.

Realme si è ispirata agli elementi e ai dettagli caratteristici del gioco, come ad esempio il Free Fire Knife, impegnandosi ad adattare elementi e materiali innovativi per creare un design evocativo dell’universo di Free Fire. La personalizzazione non riguarda solo l’aspetto estetico del dispositivo, ma anche il packaging, che presenta adesivi personalizzati e la mappa dell’universo Free Fire.

Naturalmente non ci sono invece cambiamenti nelle specifiche tecniche: sotto questo punto di vista si tratta sempre del Realme 9 Pro+ che già conosciamo. A bordo abbiamo display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 920 5G a 6 nm, 8-128 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, doppio altoparlante stereo Dolby Atmos e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperDart da 60 W (cablata).

Per celebrare l’arrivo del nuovo smartphone, Realme ha indetto un nuovo torneo di Free Fire per tutti gli appassionati e i fan: si tratta della “Boyaah League”, con in palio proprio il nuovo device. Il torneo sarà live sui canali Twitch dei gamer Kekkobomba, Tuberanza, Gigi, Kurolily e Kroatomist dal 28 aprile al 3 maggio 2022, e gli spettatori potranno vincere lo smartphone in edizione limitata.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition sarà disponibile all’acquisto in Italia nella versione 8-128 GB dal 2 maggio 2022 in esclusiva su Amazon al prezzo promozionale di 369 euro (anziché 419). Avete intenzione di approfittarne?

