HONOR insieme ad University Box con delle super offerte per studenti

Nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, HONOR ha dato l’annuncio di una nuova iniziativa promozionale che vede il popolare brand cinese — da sempre molto apprezzato dai giovani — unire le forze con University Box in una partnership da cui scaturiscono alcune offerte estremamente interessanti per il target di riferimento: la platea degli studenti.

HONOR e University Box insieme: promo per studenti

Il produttore cinese parla apertamente di una promozione rivolta alle nuove generazioni, ricordando come la Gen Z conduca una vita in cui le connessioni giocano un ruolo sempre più centrale. Proprio tenendo conto di questo, HONOR e University Box hanno deciso di rinnovare la partnership già esistente allo scopo annunciato di “fornire ai più giovani e agli studenti universitari un portafoglio di accessori e device innovativi e smart, presenti anche sull’e-commerce del brand”, il ben noto HiHonor.

Del resto, per un brand come HONOR, che ha sempre guardato al pubblico giovanile e che sta puntando a costruire un ecosistema sempre più completo di prodotti, quello con University Box è un legame perfettamente sensato. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un network che — coi suoi oltre 580.000 studenti universitari nella community — si rivolge in maniera quasi esclusiva a questo pubblico, costituendo pertanto un canale privilegiato per coinvolgere ancora di più la Gen Z, che HONOR descrive come “un target influente, nativamente digitale, che rappresenta i futuri talenti e gli attuali consumatori”.

La nuova promozione di HONOR si chiama HONOR Students e si compone di offerte dedicate in maniera esclusiva agli studenti. Conditio sine qua non per trarne vantaggio è essere iscritti alla piattaforma di University Box: previa registrazione a universitybox.com, gli studenti otterranno un codice sconto dedicato, che potranno utilizzare direttamente nel carrello sull’e-commerce HiHonor per acquistare i prodotti in promozione con degli sconti esclusivi.

Offerte HONOR Students: prodotti e sconti

Gli sconti esclusivi per gli studenti iscritti alla piattaforma University Box toccano tre prodotti e tutti di un certo peso: da una parte troviamo i notebook HONOR MagicBook 14 e HONOR MagicBook 16, che promettono di divenire fedeli compagni nelle attività connesse allo studio e non solo; dall’altra lo smartphone di fascia premium HONOR Magic4 Pro 5G, attuale punto di riferimento della line-up del brand cinese.

Proprio lo smartphone HONOR Magic4 Pro 5G — con 8 GB di RAM e 256 GB di storage — è il destinatario dello sconto più forte: gli iscritti a University Box possono ottenere un coupon da 250 euro, che fa scendere il prezzo di listino di 1.099,90 euro a 849,90 euro (con possibilità di pagamento in tre rate senza interessi). Ecco il link diretto:

Acquista HONOR Magic4 Pro 5G a 849,90 euro con coupon University Box

Seguono i notebook: per HONOR MagicBook 14 (8 GB + 256 GB e AMD Ryzen 5), viene offerto un coupon da 130 euro, che porta il prezzo finale a 619,90 euro; per HONOR MagicBook 16 (16 GB + 512 GB, AMD Ryzen 5600H), il prezzo di listino di 999,90 euro scende a 799,90 euro grazie ad un coupon da 200 euro. Anche in questi casi c’è possibilità di pagamento in tre rate senza interessi. Ecco i link diretti per aquistarli:

Per maggiori dettagli sulla promozione, potete fare riferimento alla pagina ufficiale HONOR Students.

