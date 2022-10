Amazon non riposa neppure di domenica: anche oggi, 23 ottobre, il colosso dello shopping online propone delle offerte interessanti su smartphone Android e non solo: nel caso di specie si tratta dell’ennesima promozione monomarca dedicata a Realme e avente tra i principali protagonisti gli ottimi Realme GT Neo 3 5G, Realme GT 2 Pro 5G e il tablet economico Realme Pad Mini.

Offerte Realme su Amazon (23 ottobre 2022)

Gli sconti proposti in questo momento da Amazon sui prodotti a marchio Realme non raggiungono percentuali esorbitanti, ma sono comunque meritevoli di attenzione per due motivi principali: il primo è che i dispositivi coinvolti sono tra i più interessanti del produttore cinese; il secondo è che alcuni di essi si trovano in questo momento al prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma (per la versione considerata). La raccolta comprende una varietà di smartphone e un solo tablet (sebbene in più versioni) e per tutti, senza eccezioni, vale la solita premessa di carattere generale: parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti, possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi — potreste avere il vostro nuovo prodotto tra le mani già a partire da domani — e in alcuni casi anche di pagare a rate il proprio acquisto. Detto questo, vediamo in dettaglio le offerte disponibili.

Partendo dagli smartphone, il più economico della raccolta è Realme Narzo 50 5G, qui proposto al minimo storico di 219,99 euro nella versione 6 GB + 128 GB, con uno sconto di 40 euro. Due le colorazioni disponibili, acquistabili tramite i seguenti link:

Segue Realme 9 Pro+ 5G — di cui trovate a questo link la nostra recensione — nella particolare FreeFire Limited Edition: lo sconto di 60 euro porta il modello 8 GB + 128 GB a 359,99 euro. Ecco il link per acquistarlo:

Realme 9 Pro+ 5G FreeFire Limited Edition a 359,99 euro

Veniamo ora ad un altro minimo storico, quello relativo a Realme GT Neo 3 5G nella variante 80 W (a questo link trovate la nostra recensione dell’ancora più estremo modello da 150W) con 8 GB di RAM e 256 GB di storage: 120 euro di sconto portano il prezzo finale a 479,99 euro. Nessuna possibilità di scelta sulle colorazioni:

Realme GT Neo 3 5G 80 W 8 GB + 256 GB Asphalt Black a 479,99 euro

L’ultimo smartphone in offerta è il modello di riferimento del brand cinese: tre giorni dopo la precedente segnalazione, Realme GT 2 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è ancora disponibile all’acquisto nel taglio base al prezzo minimo Amazon di 649,99 euro. Ecco il link per non farselo sfuggire:

Realme GT 2 Pro 5G 8 GB + 128 GB Steel Black a 649,99 euro

Per quanto riguarda i tablet, il modello scontato è Realme Pad Mini, disponibile nelle seguenti versioni:

Per tutte le offerte appena descritte e per altre colorazioni di alcuni dei modelli elencati, potete fare riferimento al link sottostante:

Offerte Realme su Amazon (23 ottobre 2022)

