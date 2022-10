MediaWorld dà il via ad un nuovo week end di offerte NO IVA. Sullo store online, oltre che nei negozi sparsi per il Paese, è, quindi, possibile sfruttare lo scorporo dell’IVA dai prodotti in offerta che si traduce in uno sconto del 18,04% applicato non al prezzo di listino ma al prezzo praticato dallo store nella giornata del 21 ottobre. Si tratta, quindi, di uno sconto reale che va a ridurre ulteriormente il prezzo di diversi smartphone Android oltre che di numerosi accessori come smartwatch e auricolari wireless. Le offerte da sfruttare sono davvero numerose con la possibilità anche di richiedere, anche online, il finanziamento a tasso zero in 20 rate mensili. Di seguito andremo ad analizzare quali sono le migliori proposte di MediaWorld per il suo week end di offerte NO IVA. Ecco i dettagli:

Da MediaWorld è tempo di offerte NO IVA con tanti sconti da sfruttare il 22 e 23 ottobre

Le offerte del week end NO IVA di MediaWorld saranno disponibili per le giornate del 22 e del 23 di ottobre, con tanti prodotti da acquistare al prezzo ridotto. Lo sconto reale, ottenuto tramite lo scorporo dell’IVA al 22 del prezzo del 21 ottobre (e non del listino), è del 18,04%. I prodotti da acquistare a prezzo ridotto sono davvero tanti. Ecco le migliori proposte di MediaWorld per quanto riguarda gli smartphone Android:

Gli smartphone selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte disponibili con il week end NO IVA di MediaWorld. A disposizione degli utenti in cerca di un nuovo smartphone, infatti, ci sono tantissime promozioni da cogliere a volo per acquistare un nuovo dispositivo con un extra sconto di oltre il 18%. Non mancano, come detto, tante offerte su smartwatch e smartband e su cuffie e auricolari wireless da abbinare al proprio smartphone.

Ricordiamo che le offerte NO IVA di MediaWorld sono valide, online e in negozio, per tutta la giornata del 22 e del 23 di ottobre. I prodotti in offerta possono essere acquistati online e ritirati in negozio o consegnati a casa in pochi giorni. Per il pagamento, invece, c’è la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso zero in 20 rate oppure il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link che trovate qui di seguito:

>> Scopri tutte le offerte NO IVA di MediaWorld <<