TIM aggiorna il suo portafoglio di offerte mobile di tipo “operator attack” con giga aggiuntivi per quattro proposte dedicate ai clienti di specifici operatori (perlopiù virtuali, ma non solo): stiamo parlando di TIM Power Supreme, TIM Power Supreme Easy, TIM Special LE e TIM Super LE, che potranno avere 50 giga in più a tempo indeterminato.

TIM aggiorna alcune sue offerte con tanti giga in più

TIM Power Supreme è un’offerta mobile che include minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 100 giga (50 + 50) di Internet su rete 4G fino a 150 Mbps, al prezzo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La proposta non prevede costi di attivazione ed è accessibile solo ai clienti di operatori virtuali specifici, ossia PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, WithU, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia, BT Enia Mobile e Vianova Mobile.

TIM Power Supreme Easy è praticamente la stessa offerta, ma con più giga e con addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto tramite il servizio TIM Ricarica Automatica. Mette a disposizione minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga (100 + 50) di Internet su rete 4G fino a 150 Mbps al costo di 7,99 euro al mese. Anche questa può essere attivata dagli attuali clienti degli operatori virtuali della lista qui sopra.

TIM Special LE offre al costo di 9,99 euro al mese minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga (70 + 30 + 50) di Internet su rete 4G fino a 150 Mbps. L’attivazione può avvenire per i clienti Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, WithU, Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, NoiTel, Enegan, Digi Mobil, Rabona, Plink, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile e Italia Power.

Chi viene da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, BT Italia, BT Enia Mobile e Vianova Mobile può invece avere accesso all’offerta TIM Super LE: cambia il nome ma non il resto, visto che mette a disposizione minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga di Internet su rete 4G (fino a 150 Mbps) allo stesso prezzo (9,99 euro al mese, più 5 euro di attivazione).

In tutte queste offerte risultano inclusi i servizi Lo Sai e Chiama Ora di TIM, ma anche minuti e SMS illimitati in roaming UE (insieme a parte dei giga). Risultano inoltre compatibili con TIM Unica, che consente ai clienti con linea fissa e mobile di attivare la domiciliazione direttamente nalla fattura della rete fissa. Per ulteriori informazioni e per l’attivazione è necessario rivolgersi a uno dei punti vendita TIM, dato che non è possibile attivare le offerte direttamente sul sito.

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche