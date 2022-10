HONOR annuncia l’arrivo in Italia del suo nuovo tablet Android, HONOR Pad 8. Presentato in Cina e quindi per il mercato europeo durante IFA 2022 di Berlino, il nuovo dispositivo punta soprattutto sul suo ampio display FullView 2K da 12 pollici e sugli otto altoparlanti: andiamo a conoscere anche i prezzi di vendita, conditi da un paio di coupon di lancio niente male proposti su Amazon.

HONOR Pad 8 arriva in Italia, e su Amazon ci sono già importanti sconti

HONOR Pad 8 è mette a disposizione uno schermo FullView a risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) da 12 pollici con un rapporto schermo/corpo dell’87%, in grado di visualizzare 1 miliardo di colori. Per una maggiore protezione degli occhi, il tablet è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, che riducono la luce blu e lo sfarfallio dello schermo per alleviare affaticamento e stanchezza della vista.

Come anticipato, il nuovo tablet vuole offrire un’esperienza audio di qualità, grazie agli otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, per un suono più potente e bilanciato. Grazie a DTS:X Ultra e HONOR Histen, offre suoni vibranti e dinamici a 360°, con una resa nitida e sonoro di qualità su alti, medi e bassi. A bordo anche le tecnologie Vocal Enhancement, Intelligent Sound Recognition e la certificazione Hi-Res Audio, con software che migliora la qualità e restituisce un’esperienza audio di livello.

HONOR Pad 8 dispone di un chipset Qualcomm Snapdragon 680 octa-core, che consente di gestire allo stesso tempo più app in modo fluido, che si tratti di giochi, lavoro o studio. A fargli compagnia ci sono 4 o 6 GB di RAM a seconda della versione, 128 GB di memoria interna e una batteria da 7250 mAh che garantisce, secondo la casa cinese, fino a 14 ore di riproduzione video offline o 10 ore di apprendimento online.

Previous Next Fullscreen

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR Pad 8:

display da 12 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), certificazione TÜV Rheinland, luminosità massima di 350 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa-core con GPU Adreno 610

4 o 6 GB di RAM

128 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 5 MP

fotocamera anteriore da 5 MP

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

8 altoparlanti, HONOR Histen sound, DTS:X Ultra

batteria da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W

Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1

dimensioni: 278,54 × 174,06 x 6,9 mm

peso: 520 grammi

Il tablet offre bordi leggermente curvi, corpo in lega di alluminio, un peso di 520 g e uno spessore di 6,9 mm che facilitano l’uso con una sola mano. Debutta in Europa e in Italia con la Magic UI 6.1 basata su Android 12, che integra una serie di funzioni migliorate e personalizzate per fornire agli utenti un’esperienza smart: tra queste HONOR Share (per il trasferimento rapido di file da un dispositivo all’altro), Collaborazione Multischermo (facilita il multitasking), APP Extender e Visualizzazione Multi-Finestra per un layout desktop più simile a quello di un laptop e una visualizzazione di più contenuti.

HONOR Pad 8 viene lanciato oggi in Italia nella colorazione Blue Hour ed è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor nella sola versione 6-128 GB al prezzo di 349,90 euro. Su Amazon sono invece disponibili entrambe le versioni (4-128 e 6-128 GB) ai prezzi di rispettivamente 289 e 309 euro: questo grazie ai due coupon da 40 euro a disposizione direttamente nelle pagine del sito (fino a esaurimento o comunque fino al 23 ottobre 2022).

Acquista HONOR Pad 8 su HiHonor

Acquista HONOR Pad 8 4-128 GB su Amazon

Acquista HONOR Pad 8 6-128 GB su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Honor 70 5G