Si chiama HONOR Pad 8 ed è un nuovo tablet lanciato nelle scorse ore dal produttore cinese con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di un dispositivo votato alla multimedialità.

A caratterizzare HONOR Pad 8, infatti, troviamo un display da 12 pollici con risoluzione 2K e ben 8 altoparlanti stereo, connubio che dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza molto piacevole nella fruizione di contenuti audio e video.

Le principali caratteristiche di HONOR Pad 8

Il nuovo tablet di HONOR si va a posizionare nella fascia media, così come ci viene confermato dalla sua scheda tecnica:

display da 12 pollici con risoluzione 2K (2.000 x 1.200 pixel), certificazione TUV Rheinland, luminosità massima di 350 nit

processore octa core Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

4 GB / 6 GB / 8 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione

fotocamera posteriore da 5 megapixel

fotocamera frontale da 5 megapixel

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

8 altoparlanti, HONOR Histen sound, DTS:X Ultra

batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W

Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1

dimensioni: 278,54 × 174,06 x 6,9 mm

peso: 520 grammi

Dal punto di vista del design, HONOR Pad 8 può contare su una scocca in materiale metallico, su uno schermo con cornici di dimensioni piuttosto generose e su tre colorazioni (Mint Green, Dawn Blue e Dawn Gold).

Prezzi e disponibilità del tablet

Il nuovo tablet di HONOR è già disponibile in Cina in pre-ordine mentre l’esordio ufficiale nel Paese asiatico è previsto per venerdì 29 luglio.

Sono tre le versioni tra cui gli utenti potranno scegliere:

4 GB di RAM e 128 GB di storage a 1.499 yuan (pari a circa 220 euro)

6 GB di RAM e 128 GB di storage a 1.799 yuan (pari a circa 260 euro)

8 GB di RAM e 128 GB di storage a 1.999 yuan (pari a circa 290 euro)

HONOR venderà anche una custodia con una tastiera integrata al prezzo di 279 yuan (pari a circa 40 euro).

Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione di HONOR Pad 8 in Europa ma nel caso in cui dovesse arrivare lo potrete trovare quasi certamente anche su Amazon.

