Arriva Samsung Galaxy A04e, nuovo smartphone di fascia bassa con Android 12

Samsung si affida ancora alle presentazioni silenziose per alcuni dei suoi nuovi smartphone. Al pari di quanto fatto qualche settimana fa con il lancio del Galaxy A04s, oggi ha lanciato senza troppa enfasi un nuovo smartphone di fascia bassa della famiglia Galaxy A: parliamo di Samsung Galaxy A04e.

Questo smartphone Android economico, che dovrebbe piazzarsi alla base della gamma di smartphone del produttore sudcoreano, può comunque contare su una CPU octa-core e sul sistema operativo Android 12, personalizzato con la One UI 4.1 Core, una versione alleggerita dell’interfaccia personalizzata di Samsung.

Samsung Galaxy A04e è ufficiale

Il produttore sudcoreano Samsung ha rinnovato la propria offerta di smartphone economici attraverso il nuovo Galaxy A04e, uno smartphone che sa di già visto e che non ha specifiche tecniche che vogliono fare urlare al miracolo, presentato affidandosi alla sezione delle risorse multimediali sul portale della propria sala stampa.

Lo smartphone è basato su una piattaforma non specificata dal produttore, che si limita a dire che questa integra una CPU octa-core, affiancata da 3 o 4 GB di memoria RAM e 32, 64 o addirittura 128 GB di spazio di archiviazione, espandibili tramite scheda microSD. Stando ad alcune indiscrezioni, il SoC potrebbe essere l’Helio G35 di MediaTek.

La parte anteriore del Samsung Galaxy A04e è dominata da un ampio display PLS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, circondato da cornici abbastanza generose (purtroppo una cosa normale sugli smartphone economici) e interrotto da un notch a goccia che ospita una fotocamera da 5 megapixel, utile per selfie e videochiamate.

Sul posteriore, invece, troviamo un modesto comparto fotografico doppio, collocato nell’angolo superiore sinistro senza placche dedicate o cose del genere: i due sensori sono un grandangolare da 13 megapixel e uno per la profondità di campo da 2 megapixel, sono disposti verticlamente e sporgono leggermente dalla scocca, altrimenti completamente piatta.

Per il resto, Samsung Galaxy A04e può contare su un discreto comparto connettività (c’è il Wi-Fi, seppur a singola banda, c’è il Bluetooth 5.0, c’è il GPS, manca l’NFC) e sul supporto alle reti 4G (è disponibile anche in versione Dual SIM). Completano il pacchetto audio mono, una batteria da 5000 mAh (che si ricarica tramite la porta USB Type-C); manca un lettore per le impronte digitali.

Lato software, infine, troviamo la One UI Core 4.1 basata su Android 12, una versione della One UI alleggerita di alcune funzionalità rispetto alla versione standard senza la dicitura “Core”, scelta per non penalizzare di troppo l’esperienza utente a causa delle esigue risorse a disposizione dello smartphone stesso.

Specifiche tecniche

Di seguito, proponiamo la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy A04e.

Dimensioni: 164,2 x 75,9 x 9,1 mm

x x Peso: 188 grammi

Display: PLS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+

da con risoluzione SoC: non specificato (probabilmente MediaTek Helio G35 ), con CPU octa-core

), con CPU octa-core Memoria RAM: 3 o 4 GB

o Spazio di archiviazione: 32 , 64 o 128 GB (espandibili tramite scheda microSD fino a 1 TB)

, o (espandibili tramite scheda microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore doppia con flash LED: Sensore principale da 13 MP (f/2.2) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 5 MP (f/2.2)

(f/2.2) Audio: mono

Reti mobili: 4G /3G/2G (disponibile in versione a SIM singola o dual SIM)

/3G/2G (disponibile in versione a SIM singola o dual SIM) Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0 , GPS , USB Type-C

(2.4 GHz), , , Sensori: accelerometro , sensore di luminosità , sensore di prossimità

, , Batteria: 5000 mAh

Sistema operativo: One UI Core 4.1 basata su Android 12 Sicurezza: Samsung Knox

basata su Codice modello: SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-M045F/DS

Previous Next Fullscreen

Per conoscere prezzo e disponibilità del Samsung Galaxy A04e servirà del tempo

Il nuovo Samsung Galaxy A04e arriverà presto in tre diverse colorazioni (Light blue, Copper e Black) ma non sappiamo ancora a quale prezzo verrà proposto e su quali mercati verrà commercializzato. È molto probabile, comunque, che si tratti di un dispositivo da circa 150 euro (in Italia, è attualmente venduto il Galaxy A04s al prezzo di 179 euro, nella versione con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, sullo store ufficiale Samsung).

Va poi considerato che su alcuni mercati lo smartphone potrebbe arrivare in veste di Samsung Galaxy M04, come suggerito dal manuale d’istruzioni dello smartphone trapelato qualche giorno fa e condiviso dai colleghi di Sammobile (trovate il link in fonte), valido per tre diversi modelli di smartphone: due sembrano ricondurre alla versione mono-SIM e dual-SIM di Galaxy A04e; il terzo sembra ricondurre proprio a Galaxy M04. Per fare maggiore chiarezza, dovremo dunque attendere una ulteriore comunicazione ufficiale da parte del produttore sudcoreano.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Samsung: la classifica di questo mese e Recensione Samsung Galaxy A03s: come va il più economico della casa