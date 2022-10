Ottime offerte su smartphone dalla fascia media a quella top, ma ancora per poco

Da poco più di una settimana sono in svolgimento le Tech Weeks di eBay, nell’ambito delle quali vengono proposti sconti fino al 60% sull’elettronica, con offerte che toccano immancabilmente anche gli smartphone Android. Dal momento che la promozione in discorso non è poi così lontana dalla conclusione (23 ottobre), nella seguente selezione vedremo gli smartphone più interessanti disponibili in questo momento, esaminando quelli dalla fascia media a salire, così da ridurre al minimo i compromessi di natura tecnica.

Nel caso in cui i seguenti prodotti non dovessero essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

Offerte smartphone Android dalla fascia media a quella top: Tech Weeks eBay

Partiamo con il dire che tutti i prodotti in sconto si trovano in Italia, mettono a disposizione un’opzione di spedizione gratuita, sono venduti da venditori con feedback positivi molto elevati (trovate maggiori dettagli nella pagina di ciascun prodotto) e dispongono tutti della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e alcuni anche del Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

I modelli più economici della selezione sono OPPO Find X3 Lite 5G (ecco la nostra recensione) a 249,99 euro e Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra riprova) a 299,90 euro. Appena sopra la soglia dei 300 euro è possibile trovare l’elegante OPPO Reno8 Lite 5G (ecco la nostra recensione) e Realme GT 2 5G rispettivamente a 319 euro e 369,99 euro. A seguire ci sono Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition a 449,99 euro, Realme GT Neo 3 5G 80 W a 448 euro e in versione 150 W (la nostra recensione è disponibile a questo link) a 505 euro. Salendo ancora col budget, è possibile acquistare Realme GT 2 Pro 5G (ecco la nostra recensione) a 619,90 euro e il più recente OPPO Reno8 Pro 5G (ecco la nostra recensione) a 699,90 euro. Ecco tutti i link diretti per acquistare gli smartphone menzionati:

Veniamo adesso ai modelli di fascia più alta della selezione, dove trovano posto i due pieghevoli e il flagship assoluto di Samsung, ovvero: Samsung Galaxy Z Flip4 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Fold4 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco il nostro confronto con iPhone 14 Pro). Ecco i link delle versioni più interessanti:

Gli stessi modelli in altre versioni e colorazioni e tanti altri smartphone sono disponibili al link sottostante:

