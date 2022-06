Nonostante l’enorme successo di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al suo miglioramento e a introdurre piccole o grandi novità, con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che sia sempre più ricca e che non faccia venire loro la curiosità di provare i social network della concorrenza.

Tra le funzionalità a cui stanno lavorando gli sviluppatori pare vi sia anche una nuova versione a schermo intero del feed di Instagram, soluzione che renderebbe lo scorrimento dei post molto più simile a quello di TikTok.

A svelare tale novità è stato lo stesso team di Instagram attraverso l’account ufficiale su Twitter, con il quale spiega che alcuni utenti saranno inclusi nei test della funzionalità, in modo da valutare se possa essere ritenuta soddisfacente e, quindi, possa essere messa a disposizione di tutti.

Ecco come potrebbe cambiare l’interfaccia di Instagram

Mark Zuckerberg ha condiviso un’anteprima del test su una sua Storia Instagram, dicendo che questo nuovo look sarà “presto” disponibile per alcune persone:

Stando a quanto è possibile apprendere, con la nuova interfaccia di Instagram i post si estendono fino alla parte superiore dello schermo (a differenza di quanto emerso lo scorso mese), proprio come avviene su TikTok e vengono anche modificate le scorciatoie per accedere alla propria casella dei messaggi e per creare nuovi post.

Ecco come viene spiegata la nuova interfaccia dagli sviluppatori:

Le foto sono ancora una parte importante di Instagram e stiamo lavorando per migliorare il modo in cui vengono visualizzate anche in un feed a schermo intero.

Bisogna precisare che allo stato attuale questa è ancora soltanto una modifica in fase sperimentale e, pertanto, non vi sono certezze che in futuro venga effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Ad ogni modo, tale test rappresenta una conferma che uno degli obiettivi di Meta è quello di competere in modo diretto con TikTok, così come dichiarato dal colosso dei social network di recente.

