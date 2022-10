Google ha lanciato la serie Pixel 7 insieme a due funzionalità in arrivo: la VPN di Google One gratuita e la funzionalità Clear Calling per migliorare la qualità della voce con l’apprendimento automatico.

La VPN di Google One è un elemento importante per la sicurezza di Google Pixel 7 e 7 Pro e arriverà gratuitamente alla fine dell’anno.

Google Pixel 7 e 7 Pro riceveranno gratuitamente Google One VPN a dicembre

Stando a quanto si legge in un documento di supporto di Google One, i proprietari di Pixel 7 e Pixel 7 Pro potranno accedere alla VPN di Google One senza costi aggiuntivi e senza un abbonamento tramite l’omonima l’app dal mese di dicembre 2022.

Tuttavia Google specifica che la VPN non sarà disponibile per i dispositivi Pixel 7 venduti in India o Singapore e nemmeno per Workspace e alcuni account supervisionati, inclusi quelli per bambini.

Google spiega inoltre che l’offerta gratuita non ha alcun impatto sul prezzo o sui vantaggi dei piani Google One Premium per coloro che hanno già un piano da almeno 2 TB.

Non sono chiari i motivi per cui la VPN gratuita per Pixel 7 arriverà solo a dicembre, ma uno dei motivi si spera sarà un’integrazione più profonda simile al modo in cui i dispositivi Google Pixel gestiscono Google Fi VPN, mostrando solo un’icona nella barra di stato senza la notifica separata.

