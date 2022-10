Il lancio dei nuovi Pixel 7 e 7 Pro è solo un primo passo del programma di rinnovamento della gamma Pixel di Google che già lavora al prossimo progetto: il futuro e ancora inedito Google Pixel Fold. Il primo pieghevole della casa americana è in sviluppo con l’obiettivo di arrivare sul mercato nel corso del primo semestre del prossimo anno, andando a sfidare direttamente i Galaxy Z di casa Samsung. In queste ore, in rete, arrivano i primi dettagli in merito alle specifiche del display del nuovo Google Pixel Fold. Si tratta di un leak molto dettagliato ma che, per il momento, non trova ancora conferma ufficiale. Vediamo, quindi, quali sono le informazioni emerse sullo smartphone.

Google Pixel Fold: ecco i primi rumor sulle specifiche del display

Le prime informazioni in merito al display del nuovo Google Pixel Fold arrivano dall’insider Kuba Wojciechowski che già aveva anticipato, alcune settimane fa, alcuni dettagli sul comparto fotografico del pieghevole di Google, atteso sul mercato con una tripla fotocamera posteriore. Stando al nuovo leak, il Fold arriverà sul mercato con display realizzati da Samsung, sia per quanto riguarda il pannello interno che quello esterno.

Il display interno presenterà una risoluzione di 1840 x 2208 pixel con dimensioni pari a 123 x 148 mm. Il pannello sarà caratterizzato da una luminosità di picco di 1200 nits con un valore medio che si attesterà intorno agli 800 nits. Non mancherà un refresh rate elevato. Il dato non è ancora noto ma il pannello non dovrebbe avere problemi a raggiungere i 120 Hz di refresh rate. Per ora, invece, non ci sono ancora informazioni in merito al pannello esterno.

Le altre specifiche del nuovo Google Pixel Fold

Il primo pieghevole di casa Google è, da tempo, al centro di rumor e indiscrezioni. Sul progetto, infatti, i leak non mancano di certo. Come anticipato in precedenza, già si parla di un sistema di tre fotocamere per lo smartphone che dovrebbe utilizzare un sensore Sony IMX787 per la camera principale a cui si affiancheranno un sensore ultra-grandangolare IMX386 e un sensore teleobiettivo S5K3J1. Il display interno dovrebbe essere affiancato da un sensore IMX355 mentre quello esterno da un teleobiettivo S5K3J1.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, dovrebbe trovare spazio il Tensor G2, chip utilizzato dai Pixel 7 e 7 Pro e che dovrebbe essere riproposto anche dal futuro Pixel 7a. Il SoC sarà supportato da una ricca dotazione di RAM e storage. Il progetto del nuovo Google Pixel Fold, in ogni caso, è ancora in sviluppo e le specifiche emerse in questi giorni potrebbero non coincidere al 100% con quelle finali dello smartphone. Secondo alcuni report, il nuovo Fold dovrebbe essere pronto per la fine del primo trimestre del 2023 anche se non possiamo escludere un lancio commerciale nel corso del secondo trimestre dello stesso anno.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, è facile ipotizzare come il nuovo pieghevole di Google andrà a posizionarsi al di sopra del Pixel 7 Pro, arrivando sul mercato con un listino superiore, anche in modo significativo, ai 1.000 euro. Sulla questione e su tutto il comparto tecnico del Google Pixel Fold ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.

