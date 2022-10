Il team di DxOMark ha sottoposto Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro alla consueta suite di test per valutare le prestazioni del display dei nuovi smartphone dell’azienda di Mountain View. Ecco in sintesi i risultati nei diversi casi d’uso comuni.

DxOMark testa il display di Google Pixel 7

Google Pixel 7 adotta un display OLED da 6,32 pollici con l’85,6% di rapporto schermo-corpo, risoluzione 1080×2400 pixel, densità 416 ppi e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Per quanto riguarda i pro DxOMark ha evidenziato una piacevole gestione dei video HDR10, una buona fedeltà dei colori nella maggior parte delle condizioni di illuminazione e una luminosità ben gestita in condizioni di scarsa luce e negli ambienti interni.

Per quanto riguarda i contro la piattaforma ha evidenziato che il dispositivo a volte manca di luminosità in condizioni esterne, in alcuni casi perde fluidità durante la riproduzione di videogiochi e i colori tendono a virare dal rosa al blu alternativamente in base all’angolo di visione.

Nel complesso il display di Google Pixel 7 ha ottenuto un punteggio di 140 guadagnando il quinto posto nella classifica globale di DxOMark e il primo posto nella classifica degli smartphone di fascia alta.

DxOMark testa il display di Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro adotta un display OLED da 6,7 pollici con l’89,6% di rapporto schermo-corpo, risoluzione 1440×3120 pixel, densità 512 ppi e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Per quanto riguarda i pro DxOMark ha evidenziato anche in questo caso una piacevole gestione dei video HDR10, una buona fedeltà dei colori nella maggior parte degli ambienti e una luminosità ben gestita in condizioni di scarsa illuminazione e negli ambienti interni.

Per quanto riguarda i contro la piattaforma ha evidenziato che anche il dispositivo di punta a volte manca di luminosità in condizioni esterne e in alcuni casi perde fluidità durante la riproduzione di videogiochi, inoltre mostra anche qualche balbettio nelle sessioni di gioco, tuttavia l’angolo di visione e il tocco sono migliori rispetto al fratello minore.

Nel complesso il display di Google Pixel 7 Pro ha ottenuto un punteggio di 146 guadagnando il secondo posto nella classifica globale di DxOMark e il medesimo posto nella classifica degli smartphone di fascia alta.

