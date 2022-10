Il lancio ufficiale di Google Pixel Watch rappresenta un momento di fondamentale importanza non soltanto per il colosso di Mountain View, che ha così il suo primo smartwatch ma anche per Wear OS, in quanto la piattaforma potrà certamente beneficiare di una maggiore attenzione da parte del team di sviluppatori di Google.

E una sorta di conferma arriva dallo stesso colosso di Mountain View, che avrebbe deciso di impegnarsi per rilasciare un importante aggiornamento di questa piattaforma ogni anno, così come fa con Android.

Un aggiornamento all’anno per Wear OS

Almeno ciò è quanto emerge da un’intervista rilasciata a Wired da Björn Kilburn, direttore della gestione dei prodotti di Google per Wear OS, il quale ha spiegato che il colosso di Mountain View mira a rilasciare una nuova versione della piattaforma ogni anno, così come fa anche per il sistema dedicato ai dispositivi mobile.

In sostanza, il team di Google ha deciso di cambiare filosofia e Kilburn ha precisato che, nel caso in cui le nuove funzionalità aggiunte in Android siano fondamentali per gli smartwatch, gli sviluppatori troveranno un modo per inserirle anche nella piattaforma loro dedicata.

Ricordiamo che la versione attuale è la 3.0 mentre Google Pixel Watch è basato sulla versione 3.5 della piattaforma e, pertanto, nel 2023 dovremmo attenderci da Google il rilascio di Wear OS 4.

Kilburn è consapevole del fatto che il rilascio di un aggiornamento all’anno della piattaforma richiede che anche i vari produttori che decidono di puntare su Wear OS siano disposti a fornire il loro contributo e, pertanto, ad aggiornare i rispettivi smartwatch con una certa regolarità (sempre entro i limiti temporali del supporto software garantito).

Infine Kilburn ha confermato che i possessori di smartwatch con CPU Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e 4100 Plus riceveranno l’aggiornamento a Wear OS 3 entro la fine dell’anno (probabilmente sarà richiesto un ripristino del device). Meglio tardi che mai.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS