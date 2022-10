Il mese di ottobre 2022 è iniziato da meno di due settimane e Samsung, modello virtuoso sul fronte del supporto software nel mondo del robottino verde, non perde un colpo: anche oggi c’è una manciata di suoi smartphone pronta a ricevere nuovi aggiornamenti di sicurezza mensili.

Insomma, dopo avervi raccontato in mattinata delle nuove beta della One UI 5 con base Android 13, adesso riprendiamo il filo del discorso affrontato ieri: quello delle patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S21 FE, A52, S20, S20+, S20 Ultra: le novità degli aggiornamenti

I modelli del produttore sudcoreano destinatari di questi nuovi update software sono in totale cinque: il campione del rapporto qualità-prezzo Samsung Galaxy S21 FE, il medio di gamma Samsung Galaxy A52 e i top di gamma di due generazioni fa Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Gli aggiornamenti per tutti e cinque i modelli sono accomunati dalla presenza delle patch di sicurezza del mese di ottobre 2022 — il produttore sudcoreano preferisce la dicitura Security Maintenance Release (SMR) —, per la cui analisi dettagliata vi rimandiamo al nostro recente articolo dedicato. In questa sede ci interessano maggiormente i dettagli specifici dei singoli update:

Samsung Galaxy S21 FE (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in diversi Paesi europei tra i quali figura anche l’Italia. La nuova versione firmware G990BXXS2CVI5 comprende la menzionata SMR di questo mese e nel changelog si segnalano anche generici miglioramenti di stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

(ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in diversi Paesi europei tra i quali figura anche l’Italia. La nuova versione firmware comprende la menzionata SMR di questo mese e nel changelog si segnalano anche generici miglioramenti di stabilità e delle prestazioni del dispositivo. Samsung Galaxy A52 ha iniziato ad aggiornarsi in Russia col roll out della versione firmware A525FXXS4BVI3 che dovrebbe essere esteso ad altri Paesi nei prossimi giorni. Oltre alle patch di sicurezza, vengono segnalati generici miglioramenti di stabilità e affidabilità del dispositivo.

ha iniziato ad aggiornarsi in Russia col roll out della versione firmware che dovrebbe essere esteso ad altri Paesi nei prossimi giorni. Oltre alle patch di sicurezza, vengono segnalati generici miglioramenti di stabilità e affidabilità del dispositivo. In numerosi Paesi europei, Italia inclusa, si stanno aggiornando anche le versioni LTE dei tre modelli della serie Samsung Galaxy S20 alla versione firmware G98xFXXSFFVIB e le varianti 5G degli stessi smartphone alla versione G98xBXXSFFVIB.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Per tutti gli smartphone Samsung, il percorso da seguire per verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento è quello solito: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

