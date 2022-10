Nella giornata di oggi, 11 ottobre, è sicuramente la nuova promozione di Amazon a calamitare buona parte dell’attenzione, tuttavia c’è sempre spazio per una raccolta di aggiornamenti software — tanto per cambiare — monopolizzata da Samsung: il produttore sudcoreano rappresenta un modello virtuoso sul fronte del supporto software nel mondo del robottino verde e in questa raccolta schiera tre smartphone e due smartwatch Wear OS. Diamo subito un taglio alle ciance e andiamo a scoprire le novità di questi update software.

Samsung Galaxy A52s, S20 FE, Note 10 Lite: le novità degli aggiornamenti

I tre smartphone che stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software sono il campione del rapporto qualità-prezzo Samsung Galaxy A52s 5G, l’ex best-buy Samsung Galaxy S20 FE e il meno recente Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Gli aggiornamenti per tutti e tre i modelli sono accomunati dalla presenza delle patch di sicurezza del mese di ottobre 2022 — il produttore sudcoreano preferisce la dicitura Security Maintenance Release (SMR) —, per la cui analisi dettagliata vi rimandiamo al nostro recente articolo dedicato. In questa sede ci interessano maggiormente i dettagli specifici dei singoli update:

Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo vari mesi) non è ancora pronto per il major update ad Android 13 e inganna l’attesa con la nuova versione firmware A528BXXS1CVI6, che non porta in dote nient’altro che le ultime patch di sicurezza mensili.

(ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo vari mesi) non è ancora pronto per il major update ad Android 13 e inganna l’attesa con la nuova versione firmware A528BXXS1CVI6, che non porta in dote nient’altro che le ultime patch di sicurezza mensili. Samsung Galaxy S20 Fan Edition (che potete vedere a questo link nel nostro confronto con il modello appena trattato e col suo erede) aveva già iniziato ad aggiornarsi nella variante 5G e adesso fa lo stesso in quella LTE: il roll out della versione firmware G780GXXU3CVI4 è partito da Australia, Malesia, Filippine e Thailandia; nei prossimi giorni dovrebbe toccare anche all’Europa. Neppure in questo caso si segnalano altre novità rilevanti.

(che potete vedere a questo link nel nostro confronto con il modello appena trattato e col suo erede) aveva già iniziato ad aggiornarsi nella variante 5G e adesso fa lo stesso in quella LTE: il roll out della versione firmware G780GXXU3CVI4 è partito da Australia, Malesia, Filippine e Thailandia; nei prossimi giorni dovrebbe toccare anche all’Europa. Neppure in questo caso si segnalano altre novità rilevanti. Nel caso di Samsung Galaxy Note 10 Lite, invece, la distribuzione del nuovo aggiornamento software è partita proprio dal Vecchio Continente, con le prime segnalazioni che arrivano dalla Francia. Questo modello non più di primo pelo passa alla versione firmware N770FXXS8GVI2 e non ottiene altre novità oltre alla menzionata SMR di ottobre 2022. Come per i due modelli precedentemente trattati, anche Galaxy Note 10 Lite dovrebbe ricevere il major update ad Android 13 con la One UI 5.0, tuttavia nel suo caso — tenendo conto dell’età che avanza — l’attesa dovrebbe essere significativamente più lunga.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: le novità dell’aggiornamento

Mettiamo da parte gli smartphone Android e passiamo adesso agli smartwatch: complice l’avvicinamento tra Google e Samsung, quelli della serie Galaxy Watch4 sono stati i modelli della svolta per Wear OS e dopo più di un anno — grazie al prezzo calato vistosamente — sono ancora tra i più appetibili in circolazione.

Aggiornati di recente alla One UI Watch 4.5 con base Wear OS 3.5, Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione) sono tornati a farlo nelle scorse ore con un update di portata minore avente natura essenzialmente correttiva. Per i due smartwatch è in distribuzione — al momento solo in Corea del Sud — la versione firmware R8xxXXU1GVI3, che arriva con un file OTA comunque piuttosto corposo (circa 185 MB) e il registro delle modifiche parla solo di miglioramenti della stabilità di sistema. Del resto, dopo un aggiornamento più ricco di novità, è plausibile che ci sia qualche dettaglio da sistemare.

Come aggiornare smartphone e smartwatch Samsung

Per gli smartphone Samsung, il percorso da seguire è il solito: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare gli smartwatch, invece, è sufficiente aprire l’app Galaxy Wearable, recarsi nelle impostazioni dell’orologio, poi nella sezione dedicata agli update e premere su “Scarica e installa“.

