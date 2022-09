È un periodo di grande fermento in casa Samsung per quanto concerne gli aggiornamenti software dei propri dispositivi ed ecco che, dopo aver rilasciato negli scorsi giorni la beta 2 della One UI 5.0 per Samsung Galaxy S22 e annunciato una data d’uscita per la versione finale, nella giornata di oggi, se n’è aggiunto un altro poichè è cominciato il rilascio della versione stabile della One UI Watch 4.5 basata su Wear OS 3.5 per Samsung Galaxy Watch 4.

Lo smartwatch, predecessore dei nuovi arrivati Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, ora si appresta ad abbracciare la release definitiva del sistema operativo dopo esser stato protagonista di quattro iterazioni del programma One UI Watch Beta, ora chiuso dal produttore.

Le novità della One UI Watch 4.5, in arrivo su Samsung Galaxy Watch 4

Per quanto concerne le novità, la One UI 4.5 porta in dote alcune aggiunte che affinano e migliorano l’esperienza utente: prima fra tutte l’introduzione di una tastiera QWERTY con supporto allo swipe che rappresenta un balzo in avanti sostanziale rispetto alla precedente tastiera con T9 integrato. La nuova tastiera offre anche il supporto all’input tramite calligrafia e la dettatura vocale.

La One UI Watch 4.5 espande le possibilità di personalizzazione dei quadranti consentendo ora di modificarne le complicazioni, cambiare i colori di qualsiasi watchface nonchè salvarle tra i preferiti in modo da rendere ancora più personale il proprio dispositivo.

Rimanendo in ambito estetico, l’ultima novità strizza l’occhio al Material You e introduce la possibilità di modificare l’interfaccia intervenendo su alcuni parametri come il contrasto, la trasparenza, la sfocatura e l’opacità di alcuni menu e infine disattivare le animazioni di sistema.

Tra le altre novità segnaliamo anche l’introduzione al supporto per il dual sim, alcune novità in tema di accessibilità tra cui la regolazione del bilanciamento del suono e tanti bug fix.

Ebbene, la nuova versione della One UI Watch 4.5 è attualmente in fase di rilascio tant’è che molti possessori di Samsung Galaxy Watch 4 hanno già segnalato di averlo ricevuto dunque la notifica di aggiornamento sul vostro smartwatch è dietro l’angolo.

