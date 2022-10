Come sicuramente avrete notato, qualche giorno fa sono stati lanciati Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, e durante la presentazione la casa di Mountain View ha avuto modo di lodare le funzionalità fotografiche. Tra queste c’è il Super Res Zoom, che sul modello Pro può spingersi fino a un ingrandimento 30x: vediamo come funziona e qualche sample fotografico per vederlo all’opera.

Vediamo come se la cava il Super Res Zoom di Google Pixel 7 Pro

Il comparto fotografico di Google Pixel 7 Pro include tre sensori posteriori: il sensore principale da 50 MP (f/1.85) Quad Bayer con OIS è affiancato da un ultra grandangolare (FoV 125,8 gradi) da 12 MP (f/2.2) e da un terzo sensore Quad Bayer da 48 MP (f/3.5) in grado di offrire uno zoom ottico 4,8x e un Super Res Zoom fino a 30x.

Questo Zoom ad alta definizione si spinge fino a 30x (sul modello normale si ferma a 8x) e consente di ottenere immagini nitide anche a distanza, con una qualità che secondo Google risulta equiparabile a quella di un teleobiettivo 10x dedicato. Lo smartphone può arrivare fino a uno zoom ottico di quasi 5x, dunque per arrivare a 30x la casa di Mountain View deve ricorrere a una combinazione di hardware, software e Intelligenza Artificiale.

In attesa della recensione, potete iniziare a scoprire come se la cava la nuova modalità grazie a una serie di sample fotografici pubblicati su Google Foto. Qui sotto vi forniamo solo qualche esempio veloce, ma per apprezzare appieno gli scatti potete seguire il link in fondo alla galleria con qualità originale. Abbiamo scatti dello skyline di Manhattan, con successivo zoom verso il One World Trade Center (o Freedom Tower, se preferite), ma anche un bell’ingrandimento verso il Golden Gate Bridge di San Francisco.

Il Super Res Zoom di Google Pixel 7 Pro (Big G chiama la funzione “Zoom ad alta definizione” in italiano) sembra cavarsela piuttosto bene, e scommettiamo che non vedete l’ora di saperne di più e avere maggiori dettagli. Nell’attesa, vi lasciamo come promesso al link all’album di Google Foto per apprezzare le foto alla qualità originale. Vi ricordiamo che potete già preordinare Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sia dallo store online ufficiale sia su Amazon.

Sample Super Res Zoom di Google Pixel 7 Pro

In copertina Google Pixel 6 Pro

