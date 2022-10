Si chiama 5G Priority Access ed è un interessante servizio che Vodafone offrirà gratuitamente a partire dal 10 ottobre 2022 ai nuovi clienti che attiveranno un’offerta mobile ricaricabile di questo operatore con metodo di pagamento Smart Pay.

Così come suggerisce il suo stesso nome, 5G Priority Access è una soluzione in virtù della quale l’utente avrà diritto ad accedere con priorità alla rete mobile 4G in caso di alto traffico e, se si trova in una località con copertura 5G, potrà sfruttare la massima velocità disponibile.

Cosa offre Vodafone con 5G Priority Access

Se una cella si trova a dover gestire un elevato traffico, potrebbe non essere in grado di garantire a ogni utente tutta la banda richiesta ed è in casi come questo che 5G Priority Access può diventare molto utile, in quanto a dire dell’operatore telefonico sarebbe in grado di offrire una banda fino a 4 volte maggiore.

Una soluzione di questo tipo, pertanto, sarà molto comoda da avere in situazioni di grande traffico, come ad esempio quando ci si trova ad un evento sportivo o a un concerto, ossia le classiche situazioni in cui a tutti è capitato di riscontrare qualche più o meno piccola difficoltà di accesso alla rete dati.

Da lunedì prossimo il servizio 5G Priority Access sarà incluso gratuitamente nelle nuove attivazioni delle seguenti offerte in caso di scelta del metodo di pagamento Smart Pay (ossia con addebito su carta di credito, conto corrente o carta prepagata):

Vodafone Red Pro – mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, SMS senza limiti e 50 Giga di traffico dati a 14,99 euro al mese

– mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, SMS senza limiti e 50 Giga di traffico dati a 14,99 euro al mese Vodafone Red Max – mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico dati a 19,99 euro al mese

– mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico dati a 19,99 euro al mese Vodafone Red Max Under 25 – mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese

– mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese Vodafone Infinito – mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, 1.000 minuti verso Paesi extra UE, SMS senza limiti e Giga illimitati di traffico dati (con velocità fino a 10 Mbps) a 24,99 euro al mese

– mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, 1.000 minuti verso Paesi extra UE, SMS senza limiti e Giga illimitati di traffico dati (con velocità fino a 10 Mbps) a 24,99 euro al mese Vodafone Infinito Black – mette a disposizione chiamate senza limiti sia nazionali che in Europa, 1.000 minuti verso Paesi extra UE, SMS senza limiti e Giga illimitati di traffico dati (alla massima velocità disponibile) a 39,99 euro al mese

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche