Diamo inizio al primo lunedì del mese di ottobre 2022 con un paio di aggiornamenti software per altrettanti smartphone Android con ben diversi motivi di interesse: da una parte troviamo l’ennesima dimostrazione della solerzia di Samsung quanto a supporto software, dall’altra c’è un nuovo modello di OnePlus che ottiene la possibilità di provare — in Open Beta — Android 13.

Il mese di ottobre 2022 è cominciato da soli tre giorni, eppure il produttore sudcoreano ha già preso il largo per quanto riguarda il rilascio dei nuovi aggiornamenti di sicurezza mensili. Beninteso, neppure Samsung ha ancora illustrato nel dettaglio il contenuto — e dunque tutti i vari fix — presenti nella nuova SMR (Security Maintenance Release), tuttavia la distribuzione è già partita — anche in Italia — per i sei modelli di punta della serie Galaxy S delle ultime due generazioni.

Adesso, ai sei modelli premium si unisce anche l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE (a questo link trovate la nostra recensione, a quest’altro un confronto che lo coinvolge), che complice un prezzo sempre più invitante sgomita ormai nella fascia media. Galaxy S21 FE ha iniziato ad aggiornarsi in India, con altri mercati che sicuramente seguiranno a ruota, ottenendo la versione firmware G990EXXU3CVI8. Il numero della versione suggerisce che dovrebbe esserci altro oltre alle patch di sicurezza di ottobre 2022, tuttavia il changelog ufficiale è scarno e non fornisce dettagli in proposito.

Un paio di settimane fa, OnePlus aveva sorpreso tutti rilasciando — primo fra gli OEM Android —il primo aggiornamento ufficiale ad Android 13 in versione stabile, ovviamente per il flagship OnePlus 10 Pro. In questa sede parliamo di un modello posizionato più in basso nella line-up e di una versione ancora beta del major update: OnePlus 10R ottiene la prima OxygenOS 13 Open Beta con base Android 13.

Stando all’annuncio sul forum ufficiale, il test beta tocca sia il modello standard che la Endurance Edition. Ai fini della corretta installazione dell’aggiornamento, sono richieste determinate build di partenza della OxygenOS 12: la A.07/A.08 per OnePlus 10R; la A.06/A.07/A.08 per OnePlus 10R Endurance Edition.

Siccome parliamo di una prima beta, è presente anche una lista di problemi noti:

Il changelog del major update è lungo e ricco di novità che vanno dall’Aquamorphic Design all’efficienza, passando per la personalizzazione e la sicurezza. Eccolo:

Aquamorphic Design

• Adds Aquamorphic Design theme colors for enhanced visual comfort.

• Applies the Aquamorphic Design philosophy to animations to make them natural and vivid.

• Adds Shadow-Reflective Clock, with shadow simulating the orientation of the sun and moon.

• Adds a Home screen world clock widget to show the time in different time zones.

• Upgrades to Quantum Animation Engine 4.0, with a new behavior recognition feature, which recognizes complex gestures and provides optimized interactions.

• Optimizes UI layers for clearer and neater visual experience.

• Applies real-world physical motions to animations to make them look more natural and intuitive.

• Optimizes the widget design to make information easier and quicker to find.

• Optimizes fonts for better readability.

• Optimizes system icons by using the latest color scheme to make the icons easier to recognize.

• Enriches and optimizes illustrations for features by incorporating multicultural and inclusive elements.

Efficiency

• Adds large folders to the Home screen. You can now open an app in an enlarged folder with just one tap and turn pages in the folder with a swipe.

• Adds a new type of Always-On Display that shows live information about music, ride-hailing, and food delivery. (Supports only some apps)

• Adds media playback control, and optimizes the Quick Settings experience.

• Adds more markup tools for screenshot editing.

• Adds support for adding widgets to the Home screen, making information display more personalized.

• Adds Sidebar Toolbox. You can open a floating window inside apps for smooth operation.

• Optimizes Shelf. Swiping down on the Home screen will bring up Shelf by default • You can search content online and on your device.

Seamless interconnection

• Optimizes earphone connectivity to deliver a more seamless experience.

Personalization

• Optimizes Bitmoji to offer more Always-On Display animations.

• Optimizes Insight Always-On Display, with more personalized Always-On Display settings available.

• Optimizes Portrait Silhouette Always-On Display, with more drawing tools and line colors available.

Security & privacy

• Adds an automatic pixelation feature for chat screenshots • The system can identify and automatically pixelate profile pictures and display names in a chat screenshot to protect your privacy.

• Optimizes Private Safe • The Advanced Encryption Standard (AES) is used to encrypt all files for enhanced security of private files.

Health & Digital wellbeing

• Adds Kid Space. When in Kid Space, your browser app automatically switches to Kids mode to create a child-friendly space.

• Adds distance-from-phone, ambient light, and sitting posture reminders in Kid Space.

• Adds Eye comfort in Kid Space to protect children’s vision.

Performance optimization

• Adds Dynamic Computing Engine to improve the system speed, stability, battery life, and app experience.