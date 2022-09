Altra giornata di aggiornamenti per i dispositivi Samsung. A qualche ora di distanza dall’avvio del rollout negli Stati Uniti, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra ricevono le patch di sicurezza di ottobre. Miglioramenti di sicurezza in distribuzione anche per Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, mentre Galaxy Tab A8 riceve finalmente Android 12 in Europa. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Partiamo dai flagship 2022 con l’aggiornamento alle patch di sicurezza di ottobre 2022, partito ieri dagli Stati Uniti e arrivato oggi in Italia. Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra stanno ricevendo i firmware S90*BXXS2AVI7 con le ultime correzioni, ancora non rilasciate da Google per i suoi Pixel (ce le aspettiamo per lunedì 3 ottobre).

L’aggiornamento richiede un download di poco più di 200 MB, ma non sembrano essere state incluse ulteriori novità a livello di funzioni. Per quelle dovremo attendere il passaggio ad Android 13 con la One UI 5.0, giunta ormai alla terza beta e in dirittura di arrivo in versione stabile nelle prossime settimane. Non mancano come sempre i generici perfezionamenti della stabilità e l’eliminazione di qualche bug non specificato.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4

In ritardo di qualche giorno rispetto agli altri modelli del marchio, Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2022. Si parte dalla Corea del Sud con i firmware F721NKSU1AVIA e F936NKSU1AVIG. Corrette diverse vulnerabilità scovate nei mesi scorsi, riguardanti il sistema operativo e la personalizzazione del produttore.

Il changelog menziona come sempre alcuni generici miglioramenti a livello di stabilità e qualche bugfix, senza però addentrarsi nello specifico. I due pieghevoli dovrebbero essere tra i primi, insieme alle serie Galaxy S22 e Galaxy S21, a ricevere la One UI 5.0 basata su Android 13.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab A8

Mentre i flagship stanno affrontando la fase beta di Android 13, il più economico Samsung Galaxy Tab A8 riceve in alcuni Paesi europei l’aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.0. Il rollout dovrebbe per ora includere anche l’Italia, che si affianca a diversi altri Paesi come Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Il tablet accoglie dunque il Material You, i temi dinamici con tavolozza colori basata sugli sfondi, gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera e diversi altri miglioramenti. Il firmware in rollout è il X205XXU1BVI6.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Z Fold4 e Galaxy Tab A8

Gli aggiornamenti potrebbero non avere ancora raggiunto gli smartphone e i tablet italiani via OTA, soprattutto nel caso abbiate un prodotto brandizzato, ma fare un tentativo non costa nulla. Per cercare update su Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Tab A8 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot di Samsung Galaxy S22 Ultra

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di settembre 2022