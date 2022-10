Un nuovo mese è appena iniziato con una settimana che si avvia alla conclusione e il modo migliore per farlo è con delle offerte Amazon con nuovi prezzi minimi per due ottimi smartphone Android: OPPO Find X5 5G e Realme GT Neo 3 150 W.

Se siete alla ricerca di altre alternative, vi ricordiamo che nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato numerose offerte interessanti nel mondo Android e alcune di esse sono ancora valide: è il caso di vivo V23 5G, di Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro e di Xiaomi 12 Lite 5G. Detto questo, torniamo subito al presente, che vede due smartphone Android decisamente ambiziosi ai prezzi più bassi di sempre su Amazon.

Offerte Amazon per OPPO Find X5 5G e Realme GT Neo 3 5G (1 ottobre)

OPPO Find X5 5G e Realme GT Neo 3 5G 150 W sono senza ombra di dubbio i protagonisti delle offerte Amazon più interessanti del giorno e presentano diversi punti di contatto: prima di tutto provengono da brand molto vicini: entrambi fanno capo al colosso BBK Electronics; secondariamente non sono i modelli posizionati più in alto nelle line-up dei rispettivi brand, ma mettono sul piatto una riconoscibilità estetica e una dotazione tecnica che li rende comunque molto appetibili; infine, per quanto riguarda le offerte odierne, nessuno dei due si era mai spinto così in basso su Amazon. Per entrambi vale la seguente precisazione: parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi (se sarete lesti nel piazzare l’ordine, avrete lo smartphone tra le mani già entro domani) e l’impeccabile servizio clienti del colosso dello shopping online.

OPPO Find X5 5G

OPPO Find X5 5G merita sicuramente la precedenza per l’entità dello sconto che lo vede protagonista: il fratello minore di Find X5 Pro era arrivato sul mercato a 999,99 euro e grazie a questa nuova offerta passa dal prezzo già ribassato di 839,99 euro a quello finale di 699,99 euro. Si tratta, come detto, del prezzo più basso mai raggiunto da questo modello ed valido per entrambe le colorazioni. Ecco i link per acquistarle subito:

Siccome parliamo di uno smartphone in giro da mesi ma meno in vista rispetto al modello Pro, può essere utile un ripasso della sua scheda tecnica:

display OLED da 6,55 pollici Full-HD+ (2400 x 1800) a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con Imaging NPU MariSilicon X

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP (f/1.8) con OIS, ultra-grandangolare IMX766 da 50 MP (f/2.2, 110° FoV), tele da 13 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore con sensore IMX615 da 32 MP (f/2.4, 81° FoV)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos, sensore d’impronte

batteria da 4800 mAh con ricarica SuperVOOC da 80 W (cablata) e AirVOOC da 30 W (wireless)

Android 12 con ColorOS 12.1

dimensioni: 160,3 x 72,6 x 8,7 mm, peso di 196 g

Realme GT Neo 3 5G 150 W

Realme GT Neo 3 5G esiste in due varianti: una con ricarica rapida “solo” a 80 W e una con ricarica spinta fino a 150 W e l’offerta riguarda proprio la seconda. In particolare, è la colorazione Nitro Blue a raggiungere il prezzo minimo di 567,09 euro, mentre le altre due sono comunque scontate ma costano di più. Ecco i link diretti:

Eccovi un riepilogo della scheda tecnica e a seguire la nostra recensione:

display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080), refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 8100 con GPU Mali-G510 MC6

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.88) con OIS, ultra grandangolare da 8 MP (f/2.25) e macro da 2 MP

fotocamera frontale da 16 MP con sensore Samsung S5K3P9 (apertura f/2.45)

sensore di impronte digitali integrato nel display con possibilità di monitoraggio della frequenza cardiaca

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida UltraDart da 150 W, oppure da 5000 mAh con ricarica rapida SuperDart da 80 W

Android 12 con realme UI 3.0

dimensioni: 163,3 x 75,6 x 8,2 mm, peso di 188 g

