Gli utenti più attenti sanno bene che ogni giorno spuntano online delle nuove offerte per acquistare smartphone Android a prezzi ribassati e che molti di questi sconti sono reperibili su Amazon e neppure la giornata di oggi fa eccezione: il colosso dello shopping online permette di acquistare i tre modelli POCO F4 GT 5G, Realme GT 2 5G e Realme GT 2 Pro 5G ai prezzi più bassi mai raggiunti sulla piattaforma.

Rimanendo in tema di sconti che coinvolgono degli smartphone Android, vi ricordiamo che poche ore fa abbiamo visto dei codici sconto sui più recenti flagship di Samsung, mentre ieri vi abbiamo segnalato la promozione relativa a DAZN per gli stessi modelli, oltre ad offerte marchiate Xiaomi e a quella sull’iconico Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition.

Offerte Amazon per POCO F4 GT 5G, Realme GT 2 5G e GT 2 Pro 5G (29 settembre)

Tornando alla selezione odierna, tutte le offerte in esame provengono da Amazon, anzi, a voler essere più precisi, ognuno dei seguenti smartphone è venduto e spedito da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Andiamo subito a scoprirle singolarmente.

POCO F4 GT 5G

POCO F4 GT 5G è il più economico di questa selezione — anche se Realme GT 2 lo segue a ruota — ed è attualmente disponibile all’acquisto al prezzo di 480,49 euro (sconto del 20%). Si tratta, come detto, di un minimo storico e lo smartphone è nel taglio base da 8 GB + 128 GB e nella vistosa colorazione Cyber Yellow: se lo sceglierete, non passerete inosservati. Ecco il link diretto per acquistarlo:

POCO F4 GT 5G 8 GB + 128 GB Cyber Yellow a 480,49 euro

Tra le specifiche principali di questo smartphone con ambizioni da gamingphone ricordiamo: il display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz e touch sampling rate a ben 480 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tenuto a bada dalla tecnologia LiquidCool Technology 3.0, le memorie velocissime (RAM di tipo LPDDR5 Full Fledged), la connettività 5G dual SIM e Wi-Fi 6E, la tripla fotocamera posteriore con principale da 64 MP e la batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 120 Hz. In ogni caso, non fermatevi ai freddi numeri e date subito un’occhiata alla nostra recensione dedicata.

Realme GT 2 5G

Realme GT 2 5G, dunque, compete da vicinissimo con il modello appena descritto: in questo momento è possibile acquistarlo su Amazon a 481,09 euro nella versione migliore da 12 GB + 256 GB. Lo sconto del 20% si traduce in un nuovo prezzo minimo, ecco il link:

Realme GT 2 5G 12 GB + 256 GB Steel Black a 481,09 euro

Di questo smartphone non abbiamo realizzato una recensione ad hoc, ma di seguito potete comunque leggerne la scheda tecnica completa (non badata alla descrizione di Amazon, qui non c’è lo Snapdragon 8 Gen 1):

display AMOLED E4 da 6,62 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core e GPU Adreno 660

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 8 MP (119°) e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W

Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni: 162,9 x 75,8 x 8,6 mm, peso di 199 g.

Realme GT 2 Pro 5G

A pochi giorni dall’ultima volta, Realme GT 2 Pro 5G raggiunge un nuovo minimo di prezzo e la particolarità è che l’offerta riguarda l’unica colorazione che la volta scorsa costava di più: la variante Paper Green è ora acquistabile a 662,31 euro con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Ecco il link e a seguire la nostra recensione:

Realme GT 2 Pro 5G 12 GB + 256 GB Paper Green a 662,31 euro

Leggi anche: Recensione Realme GT2 Pro

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.