Nonostante siano passati solo cinque mesi dal lancio del OnePlus 10R, uno smartphone destinato al solo mercato indiano, si fanno prepotenti le voci che vorrebbero un lancio imminente del suo successore che con molta probabilità si chiamerà OnePlus 11R.

Dello smartphone, sono infatti trapelate le principali specifiche tecniche che lo configurano come un dispositivo potenzialmente interessante, dotato di qualche novità rispetto al predecessore, e che ci avvicinano al momento del lancio, che potrebbe avvenire prima del previsto, già entro la fine del 2022.

Il 2022 di OnePlus non è ancora concluso

Il 2022 è stato per OnePlus un anno di importanti cambiamenti e ristrutturazioni che hanno fatto sì che il brand perdesse quasi del tutto la iconicità di cui era caratterizzato nella fase iniziale del suo percorso, partito con il OnePlus One nel lontano 2014.

Quest’anno, il produttore cinese è stato protagonista del lancio di un buon numero di dispositivi su scala globale, alcuni dei quali esclusivi di mercati come quello indiano e quello cinese, ma rispetto al passato, molti non sono altro che rebrand di altri smartphone della BBK Electronics, realtà che annovera all’interno del suo panorama marchi come OPPO, Realme, vivo, iQOO e la stessa OnePlus.

Per quanto concerne gli smartphone della serie numerata, quella che rappresenta gli smartphone di maggiore qualità del marchio, il 2022 del produttore cinese è stato caratterizzato dal lancio di OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R (esclusivo per il mercato indiano) e OnePlus 10T: una caratteristica comune degli ultimi due modelli citati è l’assenza dell’alert slider, l’iconico selettore della modalità della suoneria (tra suono, vibrazione e silenzioso) che però, la stessa OnePlus ha intenzione di riportare a bordo dei propri smartphone in futuro.

A proposito di futuro, sembra che OnePlus abbia ancora (almeno) uno smartphone in serbo per questo 2022 e, stando a quanto riportato dal portale mysmartprice, questo potrebbe rispondere al nome di OnePlus 11R e configurarsi come diretto successore del OnePlus 10R lanciato in India lo scorso aprile.

OnePlus 11R è vicino: trapelano le specifiche tecniche

Sebbene quest’anno sia stato caratterizzato dagli smartphone della serie numerata OnePlus 10, il produttore cinese potrebbe presto inaugurare la nuova serie e sembra che OnePlus 11R sia seriamente candidato al ruolo di apripista per la nuova numerazione (anche se già da qualche settimana abbiamo iniziato a sentire parlare di OnePlus 11 Pro).

A metterci lo zampino, divulgando in anticipo le specifiche tecniche dello smartphone ci ha pensato il solito Steve Hemmerstoffer (noto su Twitter come @OnLeaks), che nell’ultimo periodo ha contribuito a spiattellare informazioni su tantissimi smartphone di prossima uscita.

OnePlus 11R sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, simile a quello presente a bordo di OnePlus 10R. Sembra che il display non sarà l’unico aspetto ereditato dal predecessore: anche 11R potrà contare su un comparto fotografico posteriore triplo con sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e su un sensore accessorio da 2 megapixel; la fotocamera anteriore continuerà ad essere da 16 megapixel e verrà quasi sicuramente collocata all’interno di un foro circolare, centrato nella parte alta del display.

Ci sono invece due aspetti su cui OnePlus 11R si differenzierà dal suo predecessore: il primo riguarda il SoC, che sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 (a 4 nm) di Qualcomm, in luogo del Dimensity 8100-Max (a 5 nm) di MediaTek, affiancato da 8 o 16 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile.

Il secondo aspetto è quello legato alla batteria. OnePlus 10R è stato commercializzato in due versioni che differiscono tra di loro per la capacità e la velocità di ricarica della batteria: una versione, ospita una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 150 W; l’altra, invece, ospita una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W. OnePlus 11R sarà disponibile in un’unica versione che ospiterà una batteria da 5000 mAh che supporterà la ricarica rapida SuperVOOC a 100 W.

Visti i lavori in corso da parte del produttore cinese per portare a bordo dei propri smartphone Android 13, è possibile (ma non certo) che questo potentissimo smartphone, che per caratteristiche tecniche sembra richiamare molto da vicino anche OnePlus 10T e la sua versione cinese OnePlus Ace Pro ma piazzarsi sotto al prossimo top gamma OnePlus 11 Pro (almeno basandoci sulla scheda tecnica recentemente trapelata), possa arrivare sul mercato già con a bordo la più recente OxygenOS 13, basata proprio sull’ultima release di Android.

La presunta scheda tecnica

Di seguito andremo a ricapitolare quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del prossimo OnePlus 11R.

Display: AMOLED da 6,7” FHD+ (1080 x 2412 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2412 pixel) con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Memoria RAM: 8 o 16 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 2 MP

: Fotocamera anteriore da 16 MP

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 100 W

con supporto alla via cavo fino a Software: OxygenOS 13 basata su Android 13

Quando arriverà OnePlus 11R? Data, mercati e possibile prezzo

Come suggerito già in precedenza, OnePlus 11R potrebbe arrivare sul mercato già entro la fine del 2022, ipotesi avvalorata dalla scelta di un SoC diverso da quello del predecessore ma già disponibile sul mercato; anche questo smartphone sarà un’esclusiva per il mercato indiano ma potrebbe comunque arrivare su altri mercati con una veste leggermente diversa o tramite un altro dei marchi della BBK Electronics (a marchio realme, ad esempio).

Infine, considerando che al netto del SoC la maggior parte delle specifiche tecniche dovrebbe combaciare con quelle del predecessore OnePlus 10R, c’è la possibilità che lo smartphone venga lanciato allo stesso prezzo del predecessore, ovvero a partire da 38.999 rupie indiane (circa 492 euro al cambio attuale) per la versione base con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio dia archiviazione.

In copertina: OnePlus 10R