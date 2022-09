Nei programmi futuri di OnePlus c’è il lancio del nuovo OnePlus 11 Pro. Lo smartphone sarà il top di gamma del brand per il 2023 e dovrebbe essere svelato nel gennaio del prossimo anno, a distanza di 12 mesi dal suo predecessore, l’apprezzato OnePlus 10 Pro. Il nuovo progetto di OnePlus è ancora in fase di sviluppo ma già oggi, a diversi mesi dal suo debutto, è protagonista delle news. SmartPrix e @OnLeaks hanno, infatti, pubblicato i primi render del nuovo OnePlus 11 Pro basati, secondo la fonte, su un prototipo del futuro flagship di casa OnePlus che avrà l’ultima versione di Android e il più recente SoC di Qualcomm. Ecco tutti i dettagli:

OnePlus 11 Pro si mostra nei primi render: nuovo design per il comparto fotografico?

I render del nuovo OnePlus 11 Pro ci mostrano quello che dovrebbe essere il design del nuovo top di gamma di casa OnePlus. Lo smartphone, stando a quanto svelato dai render, dovrebbe presentare un nuovo modulo per le fotocamere posteriori, con un’area dedicata ai sensori fotografici caratterizzata da una forma circolare.

Lo smartphone continuerà a sfruttare la partnership tra OnePlus e Hasselblad che avrà durata triennale e si concluderà, salvo rinnovi della collaborazione, nel corso del 2023. Come prevedibile, OnePlus si concentrerà in modo particolare sul comparto fotografico che rappresenta il vero “plus” del suo top di gamma.

Da segnalare, inoltre, che i render del nuovo OnePlus 11 Pro ci confermano il ritorno dell’Alert Slider, eliminato, con non poche critiche da parte dei fan del brand, dal recentissimo OnePlus 10T, il top di gamma di metà 2022 di casa OnePlus. I render anticipano il ritorno di quest’elemento ma sarà necessario attendere una conferma ufficiale sulla questione.

Previous Next Fullscreen

Alla base del progetto ci sarà, naturalmente, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il prossimo chip con cui Qualcomm punterà a conquistare la fascia alta del mercato Android. Secondo alcuni rumor degli ultimi giorni, OnePlus dovrebbe presentare il suo primo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 2 già entro la fine del 2022.

In sostanza, quindi, il nuovo OnePlus 11 Pro potrebbe debuttare tra fine 2022 e inizio 2023 per il mercato cinese. Per quanto riguarda la commercializzazione internazionale, come avvenuto per il 10 Pro, invece, sarà necessario attendere qualche mese. Lo smartphone potrebbe essere pronto per la fine del primo trimestre del prossimo anno. Lato software, invece, troveremo Android 13 pre-installato.

Maggiori dettagli in merito alla scheda tecnica del nuovo OnePlus 11 Pro arriveranno nel corso delle prossime settimane. Lo smartphone, come avvenuto con il 10 Pro, non dovrebbe essere affiancato da un “fratello minore” (il OnePlus 10 non è mai stato lanciato sul mercato).

In termini di prezzo, invece, il nuovo top di gamma dovrebbe adeguarsi al listino del 10 Pro con un possibile rincaro di qualche decina di euro. Per il mercato europeo, quindi, potrebbe essere necessario mettere in conto una spesa di circa 1.000 euro per l’acquisto. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo smartphone di casa OnePlus arriveranno a breve.

Ricordiamo, intanto, che per tutto il mese di settembre gli smartphone OnePlus sono in sconto sullo store ufficiale (compreso il top di gamma OnePlus 10 Pro). Per maggiori dettagli potete fare riferimento al link qui di seguito:

Leggi anche: Gli smartphone OnePlus scontati sullo store ufficiale con questi codici