Un nuovo smartphone della famiglia Redmi Note è appena stato lanciato in Cina. Redmi Note 11R in pratica è Redmi Note 11E con il design di POCO M4 5G. Ecco le specifiche e i prezzi del nuovo dispositivo.

Specifiche di Redmi Note 11R

Redmi Note 11R è dotato di un display LCD da 6,58 pollici con una risoluzione Full HD+ 2408×1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo schermo è caratterizzato da una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e un rapporto di contrasto di 1500:1.

Il nuovo smartphone Redmi è trainato dal chipset MediaTek Dimensity 700 abbinato a RAM LPDDR4x e spazio di archiviazione interna UFS 2.2.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel, mentre frontalmente è presente un obiettivo da 5 MP per selfie e videochiamate alloggiato nel notch a goccia.

La connettività di Redmi Note 11R offre doppia SIM, 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GNSS, USB Type-C, jack per cuffie da 3,5 mm e porta infrarossi, inoltre sono presenti uno slot per schede MicroSD dedicato e il sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Redmi Note 11R offre un grado di protezione IP52 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata standard da 10 W, inoltre viene fornito con l’interfaccia MIUI 13 di Xiaomi basata su Android 12.

Prezzi e disponibilità di Redmi Note 11R

Redmi Note 11R è disponibile nelle tre opzioni di colore Ice Crystal Galaxy, Mysterious Black Realm e Polar Blue Ocean e sarà in vendita in Cina a partire dal 30 settembre al prezzo di 1.299 yuan (circa 187 euro) per il modello con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, 1.499 yuan (circa 215 euro) per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e a 1.699 yuan (circa 244 euro) per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

