Samsung Galaxy S20 è stato tra i primi smartphone dell’azienda a entrare nella beta chiusa della One UI 5.0, ma ora Samsung è finalmente pronta a testare la nuova interfaccia basata su Android 13 con gli utenti Galaxy S20 in Corea del Sud.

Le registrazioni per partecipare al programma One UI 5.0 beta sono già aperte e i clienti Galaxy S20 in Corea del Sud possono chiedere di aderire tramite l’app Samsung Members.

Samsung apre le registrazioni per la beta della One UI 5.0 per gli utenti Galaxy S20 in Corea del Sud

Al momento Samsung sta accogliendo le richieste degli aspiranti, tuttavia il firmware non è ancora attivo, ma potrebbe diventare disponibile in qualsiasi momento.

Purtroppo la società ha annunciato che i clienti della BTS Edition non potranno partecipare al programma beta della One UI 5.0 e non è chiaro il motivo per cui Samsung ha scelto di fare questa distinzione.

Come di consueto Samsung informa gli utenti interessati dei rischi che comporta l’adesione a un programma beta, come incappare in qualche bug o perdite dei dati personali.

La prima build beta della One UI 5.0 per la serie Samsung Galaxy S20 dovrebbe essere lanciata a breve nel paese.

