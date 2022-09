Nel Regno Unito e negli Stati Uniti sta facendo scalpore il video pubblicato dal noto youtuber Arun Maini, alias Mrwhosetheboss, riguardante problemi con le batterie di alcuni smartphone Samsung Galaxy. All’interno del filmato viene fatto notare come diversi modelli della sua “cantina” di vecchi smartphone (neanche troppo vecchi in realtà) abbiano la batteria gonfia e una scocca deformata e scollata nella parte posteriore. Il produttore sud-coreano ha tra le mani un nuovo grave problema con le batterie? Vediamo quel che sappiamo e quello che possiamo dirvi con la nostra esperienza.

Batterie Samsung gonfie: un video lancia l’allarme

Tutti voi ricorderete probabilmente la brutta questione relativa allo sfortunato Galaxy Note 7, uno smartphone uscito sul mercato nel 2016 e in seguito ritirato dal mercato per i problemi con la batteria. Dopo quella brutta esperienza, il produttore sud-coreano sembra esserci andata cauta con i mAh e le velocità di ricarica dei modelli subito successivi e, lo diamo per scontato, è andata a migliorare i suoi controlli di qualità per evitare altre figure barbine.

Un nuovo allarme batterie sembra essere tornato per Samsung, perlomeno sulla base di quanto afferma il noto youtuber. Ma partiamo dall’inizio: dopo aver notato qualcosa di strano sul suo Galaxy Note 8 (la batteria si era gonfiata causando il distacco della scocca posteriore), ha deciso di controllare altri prodotti della casa di Seul e, sorpresa, ha riscontrato problemi simili con Galaxy S6 e Galaxy S10. Quello che poteva essere un caso isolato ha fatto preoccupare Maini, soprattutto considerando che nessun altro smartphone in suo possesso (ASUS, Google, Apple, OPPO e così via) ha avuto lo stesso danno.

Un tweet nel mese di luglio ha subito attirato l’attenzione di Samsung, e quest’ultima ha insistito per ritirare i tre dispositivi in modo da poter indagare sull’accaduto. Il produttore ha dichiarato di prendere in seria considerazione questi avvenimenti, ma per il momento non ha ancora fornito una spiegazione. Nel frattempo, facendo un giro su Twitter, l’autore del video ha scovato qualche giorno fa un tweet di Matt Ansini, del canale YouTube This Is, che si lamentava del rigonfiamento del suo vecchio Galaxy S7 (con tanto di immagine esplicativa). E non è finita qui, perché lo stesso sostiene che ogni singolo smartphone Samsung a disposizione in ufficio con più di tre anni sulle spalle sia nella stessa situazione: batteria gonfia e scocca deformata o scollata, a differenza dei modelli dello stesso periodo di altri marchi. “Ogni singolo modello“. Un vero campanello d’allarme.

Deciso a investigare ulteriormente, Maini ha controllato altri smartphone della sua “cantina”, riscontrando il medesimo problema anche su Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 5G e persino su Samsung Galaxy Z Fold2 5G (con solo un paio di anni sulle spalle). Insomma, sembra che la questione si spinga oltre la semplice sfortuna.

Previous Next Fullscreen

Per scoprire ulteriori esperienze ha deciso di contattare altri “pezzi grossi” e colleghi come Marques Brownlee (MKBHD) e Zach Nelson (JerryRigEverything): il primo ha dichiarato che ogni tanto anche a lui capitano uno o due dispositivi gonfi nei cassetti, e che ogni volta si tratta sempre di dispositivi Samsung (“mai di un’altra marca“). Il secondo ha confermato di aver notato anche lui la cosa, ma di non avere la certezza che i problemi potessero avere a che fare coi “particolari” trattamenti da lui riservati ai telefoni.