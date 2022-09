Nelle ultime settimane il team di sviluppatori di YouTube ha iniziato a testare una nuova schermata dedicata alla visualizzazione dei video ma ci sono altre novità in arrivo per la popolare piattaforma di Google.

I test di questi mesi, in pratica, sembrano suggerire che il colosso di Mountain View sia al lavoro su un’importante revisione dei suoi client per tutte le piattaforme, sia mobile che desktop.

Le novità in arrivo per YouTube

E così tra le segnalazioni di utenti che hanno avuto modo di “assaggiare” le novità in arrivo vi sono quelle che riguardano i client desktop e Web su dispositivi mobile.

Iniziando da quest’ultimo, un utente accedendo a YouTube da iPad con Safari ha visualizzato il carosello di argomenti diversi che passa all’uso di rettangoli con gli angoli arrotondati al posto delle “pillole” mentre il tasto “Esplora” è stato spostato nell’estrema sinistra.

Ed ancora, in questa riprogettazione grafica le miniature presentano gli angoli arrotondati sulla homepage, nella pagina di ricerca e in quella del video mentre sono presenti i pulsanti a forma di pillola per pollice su/giù, Condividi, Salva e Segnala.

Importanti modifiche sono state apportate anche alla versione Web desktop di YouTube, che si arricchisce di un tema scuro “vero” (sembra dedicato in particolare agli schermi AMOLED) e presenta un campo per la ricerca a forma di pillola.

A seguire uno screenshot dell’attuale interfaccia e quelli della nuova:

Questa riprogettazione della homepage di YouTube è ancora in fase di test e non è stata ampiamente implementata. Inoltre, pare che non sia sempre disponibile nemmeno per gli utenti che hanno già avuto modo di provarla.

In sostanza, il team di YouTube sta chiaramente lavorando per modernizzare il design della piattaforma ma al momento non vi sono informazioni su quando tale riprogettazione sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti.