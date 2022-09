Il produttore cinese HONOR ha appena svelato, per il mercato di casa, il nuovo HONOR X40 5G, secondo membro della serie X40 che va a fare compagnia ad HONOR X40i, presentato (sempre in Cina) lo scorso 13 luglio.

Rispetto al fratello, la nuova proposta di casa HONOR rimane comunque sulla fascia media del mercato ma è dotato di un design totalmente rivisto e ispirato da altri modelli della casa, oltre ad offrire un affidabile SoC di casa Qualcomm e ad un bel display OLED, curvo ai bordi e circondato da cornici ridotte all’osso.

Display curvo a 120 Hz e Snapdragon 695: ecco HONOR X40 5G

Abbiamo recentemente visto che HONOR è un produttore in grado di tirare fuori smartphone Android interessanti per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo (vedi HONOR 70 5G) e questo HONOR X40 5G, qualora arrivasse dalle nostre parti e fosse proposto ad un prezzo aggressivo, potrebbe essere proprio uno di questi.

Lo smartphone, successore dell’HONOR X30, conferma i rumor trapelati appena una settimana fa sul suo conto, presentando all’anteriore un ampio display OLED a 10-bit curvo ai bordi, circondato da cornici piuttosto sottili e interrotto unicamente dal foro circolare che ospita una fotocamera da 8 megapixel: per il resto, il display ha una diagonale da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9), frequenza di aggiornamento a 120 Hz, frequenza di campionamento dei tocchi a 300 Hz e certificazione TÜV Rheinland, ottenuta grazie alle contenute emissioni di luce blu.

Anche posteriormente viene confermato il design trapelato la scorsa settimana: la parte superiore è dominata da un grosso oblò circolare (più un anello in realtà), che interrompe la colorazione della scocca (ripresa nella parte centrale dell’anello) e ospita il modulo fotografico principale doppio, costituito da un sensore principale da 50 megapixel e un sensore per le macro da 2 megapixel, pervaso da algoritmi di intelligenza artificiale (come suggerito dalla dicitura MATRIX AI VISION CAMERA sulla scocca).

Passando alle prestazioni, il nuovo HONOR X40 5G è sviluppato sull’affidabile piattaforma Snapdragon 695 5G di Qualcomm, affiancato da 6, 8 o 12 GB di memoria RAM (con possibilità di espanderli con ulteriori 7 GB di RAM virtuale) e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (non espandibile tramite scheda microSD). Grazie al SoC, lo smartphone supporta le reti 5G (su entrambe le nano-SIM) e offre le connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, alle quali si aggiungono i più diffusi sistemi di geolocalizzazione e una porta USB Type-C (2.0); il produttore non fornisce informazioni circa la presenza dell’NFC ma, visto quanto fatto col fratello “minore” X40i, è molto probabile che il chip sia assente anche su questo modello.

Lato autonomia HONOR X40 5G non ha problemi perché ospita una batteria da 5100 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 40 W) che, in coppia con il processore non troppo energivoro, consentirà agli utenti di raggiungere risultati soddisfacenti. Ultimo tassello, il software: lo smartphone arriva con l’interfaccia personalizzata Magic UI 6.1 basata su Android 12.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

x x Peso: 172 grammi

Display: AMOLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento a 120 Hz Frequenza di campionamento dei tocchi a 300 Hz 10 bit (1,07 miliardi di colori) Luminosità di picco di 800 nit Certificazione TÜV Rheinland a luce blu ridotta

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) CPU octa-core (2x Cortex-A78 a 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz) GPU Adreno 619

(6 nm) Memoria RAM: 6 , 8 o 12 GB + RAM TURBO (virtuale, fino a 7 GB aggiuntivi)

, o + (virtuale, fino a aggiuntivi) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore doppia : Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

: Fotocamera anteriore: 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: speaker mono , tecnologia HONOR HiSten 7.0 , jack audio da 3,5 mm

, tecnologia , jack audio da 3,5 mm Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM (dual stand-by), 5G /4G/3G/2G, VoLTE

(dual stand-by), /4G/3G/2G, Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1 , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), , , USB Type-C 2.0 Batteria: 5100 mAh con ricarica rapida HONOR SuperCharge a 40 W

con ricarica rapida a Software: Magic UI 6.1 basata su Android 12

Prezzi e disponibilità di HONOR X40 5G

Il nuovo HONOR X40 5G arriva sul mercato cinese nelle tre colorazioni Colourful Cloud, Mo Yuqing e Magic Night Black e in ben quattro differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 6+128 GB al prezzo di 499 yuan (circa 214 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 214 euro al cambio attuale) Configurazione 8+128 GB al prezzo di 699 yuan (circa 243 euro)

al prezzo di (circa 243 euro) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 999 yuan (circa 286 euro)

al prezzo di (circa 286 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 229 yuan (circa 328 euro)

Scopri HONOR X40 5G sul sito ufficiale cinese di HONOR

Molto probabilmente questo smartphone non arriverà in altri mercati al di fuori di quello cinese, almeno con questo nome: HONOR, infatti, ci ha abituati a importare svariati modelli con nomi diversi rispetto a quelli con cui li ha precedentemente presentati sul proprio mercato di casa.

