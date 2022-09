Il 6 ottobre si avvicina sempre più e con esso la presentazione ufficiale non solo della nuova famiglia Pixel 7, ma anche dell’atteso primo smartwatch di Google, Pixel Watch; sappiamo già inoltre che per il prossimo anno è atteso anche un tablet made by Google, e ora trapelano nuove indiscrezioni che vorrebbero il colosso di Mountain View al lavoro anche su un Pixel Mini.

Google starebbe lavorando ad uno smartphone con schermo piccolo, forse un Pixel Mini?

Stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station, attraverso un post sul social network cinese Weibo, pare che Google stia lavorando ad un nuovo smartphone con nome in codice “neila“; del dispositivo non si sa praticamente nulla, se non che dovrebbe avere un display di dimensioni contenute, un foro posto in posizione centrale per la fotocamera anteriore e un design generale che ricorda quello dei Pixel 6 e Pixel 7.

Solitamente le fughe di notizie riguardanti gli smartphone di Google non provengono dalla Cina, ma è anche vero che in svariate occasioni Digital Chat Station si è rivelato affidabile con le sue indiscrezioni. Ad ogni modo al momento non è chiaro se il presunto dispositivo in questione possa far parte della famiglia Pixel 7 o meno, inoltre di solito vengono individuate tracce dei futuri dispositivi di Google nei codici sorgente di Android, cosa che al momento non è accaduta con neila. Che Google abbia in mente un dispositivo ancor più compatto di Pixel 6a? O forse neila potrebbe essere il nome in codice del futuro Pixel 7a? Non ci resta che attendere, con il tempo trapeleranno sicuramente ulteriori informazioni.

Potrebbe interessarti anche: Se attendete il nuovo Google Pixelbook rimarrete delusi