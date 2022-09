Il rilascio da parte del team di sviluppatori di Google lo scorso mese della versione stabile di Android 13 ha spinto i vari produttori ad accelerare i lavori di ottimizzazione delle rispettive interfacce e anche OPPO si è impegnata ad aggiornare i propri device in tempi rapidi.

E così nei giorni scorsi sul forum ufficiale è stato annunciato il via ai test della versione alpha di ColorOS 13 con Android 13 per due popolari modelli dell’azienda: stiamo parlando di OPPO Reno8 e OPPO K10 5G.

Prima di proseguire è doveroso evidenziare che al momento il programma di test è limitato agli smartphone commercializzati in India ma chi possiede questi telefoni può ad ogni modo essere speranzoso che il team di sviluppatori di OPPO riesca a rilasciare l’atteso aggiornamento ad Android 13 in tempi piuttosto rapidi.

OPPO Reno8 e OPPO K10 5G iniziano a testare Android 13

Il colosso asiatico ha limitato questa fase iniziale di test a 100 utenti per ciascuno dei due smartphone, invitando a proporre la propria candidatura soprattutto chi è appassionato di ColorOS, l’interfaccia personalizzata dell’azienda.

Inoltre, il team di sviluppatori di OPPO ci ha tenuto a ricordare che, trattandosi di una versione alpha, gli utenti che decideranno di rendersi disponibili per i test dovranno essere pronti a tollerare eventuali instabilità e bug anche rilevanti.

Del resto, l’obiettivo di OPPO è quello di riscontrare i problemi più gravi e risolverli prima di rilasciare la versione stabile per tutti gli utenti.

Per ulteriori informazioni sui due programmi di test vi rimandiamo ai rispettivi thread sul forum ufficiale del produttore:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OPPO per scoprire quando la versione stabile dell’aggiornamento sarà pronta e verrà dato il via al suo rilascio a livello globale.

