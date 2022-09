OPPO ha presentato i suoi smartphone della serie Find X5 a febbraio, quindi la gamma Find X6 non è proprio dietro l’angolo. Ciononostante le indiscrezioni sui questi futuri dispositivi stanno già circolando sul Web e riguardano i chipset che l’azienda potrebbe utilizzare.

La serie OPPO Find X6 utilizzerebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 e lo Snapdragon 8+ Gen 1

Stando a quanto riportato nei post pubblicati su Weibo da un paio di informatori, OPPO Find X6 Pro dovrebbe utilizzare il SoC Snapdragon 8 Gen 2 che Qualcomm ha in programma di svelare il 15 novembre 2022, inoltre dovrebbe sfoggiare un display 2K. OPPO Find X6 dovrebbe utilizzare lo Snapdragon 8+ Gen 1 e offrire un display con risoluzione 1.5K.

Altri rapporti suggeriscono che OPPO Find X6 Pro offrirà una fotocamera con sensore da 1 pollice, ma non è chiaro se sarà il Sony IMX989 che ha debuttato su Xiaomi 12S Ultra.

OPPO Find X5 Pro è disponibile anche in una versione che utilizza il chipset Dimensity 9000, quindi è possibile che l’azienda impiegherà il successore per una delle serie Find X6.

A prescindere da quali saranno i chipset, i prossimi smartphone di punta di OPPO molto probabilmente includeranno anche MariSilicon personalizzato per l’elaborazione delle immagini come caratteristica distintiva per la fotocamera Hasselblad, anche se per ora non è emerso molto a riguardo.

