L’inizio di una nuova settimana ha portato con se uno stillicidio di offerte su smartphone Android delle fasce di prezzo più disparate e tra le nuove proposte figura anche l’Offerta Tech targata Esselunga, che per questa nuova edizione ha scelto di posizionarsi ancora una volta nel segmento low cost con Samsung Galaxy A13.

Samsung Galaxy A13 è la nuova Offerta Tech Esselunga (dal 12 al 29 settembre)

Il mese scorso, Esselunga aveva coinvolto un modello di OPPO, mentre per l’Offerta Tech di settembre 2022 ha optato per Samsung, precisamente per l’entry level Samsung Galaxy A13, ufficializzato lo scorso mese di marzo insieme ad altri tre modelli e arrivato subito dopo in Europa a partire da 189 euro.

L’Offerta Tech di Esselunga riguarda il taglio di memoria da 3 GB + 32 GB di Samsung Galaxy A13 e il prezzo richiesto è di 139 euro. Come opportunamente specificato nella pagina della promozione — e leggibile nel seguente screenshot —, l’offerta è valida dal 12 al 29 settembre 2022, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Per maggiori dettagli e per scoprire la lista completa dei punti vendita Esselunga dove è possibile trovare il prodotto in promozione, non dovete fare altro che visitare il seguente link:

Samsung Galaxy A13 3 GB + 32 GB a 139 euro: Offerta Tech Esselunga (12 – 29 settembre)

Perché valutare l’acquisto di Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 è chiaramente uno smartphone di fascia entry level, pertanto è indicato per gli utenti che badino esclusivamente a contenere al massimo la spesa e che non abbiano particoli esigenze in termini di prestazioni. Del resto, ad un prezzo del genere sarebbe anche poco realistico avere delle pretese elevate. Di positivo c’è sicuramente che lo smartphone è arrivato sul mercato già con Android 12 e la One UI 4.1 out of the box e che potrà contare sull’ottimo supporto software che il produttore sudcoreano garantisce a tutti i propri dispositivi (in questo caso si parla di due versioni di OS e quattro anni di patch di sicurezza).

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata a questo modello e a prendere visione della sua scheda tecnica completa:

dimensioni di 165,1 x 76,4 x 8,8 mm e peso di 195 g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut (1080 x 2408) con vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Octa Core Exynos 850 fino a 2,0 GHz

fino a 2,0 GHz 3/4/6GB di RAM

32/64/128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP con apertura f/2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: sensore principale da 50 MP (F1.8), sensore ultra-grandangolare da 5 MP (F2.2), sensore macro da 2 MP (F2.4) e sensore da 2 MP (F2.4) per la profondità di campo

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W

colori: Black, White, Peach, Blue

connettività: LTE

sensore di impronte laterale

Samsung Knox.

Passando oltre i freddi dati sulla carta, vi ricordiamo infine che abbiamo già recensito questo modello: al link sottostante lo potete vedere all’opera nella nostra recensione dedicata.

