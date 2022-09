In attesa del 6 ottobre si intensificano le indiscrezioni su diversi prodotti in arrivo da Google, giungono infatti nuove voci su Pixel 7 Ultra, Pixel Fold 2, Pixel Tablet e Pixel Tablet Pro.

Tracce di Pixel 7 Ultra nei codici sorgente di Google

Nei codici sorgente di Google ci sono riferimenti ad un dispositivo, nome in codice Lynx, che pare possa vantare ben due sensori della fotocamera IMX712. Non è chiaro se si tratti di un prototipo per un dispositivo futuro, ma alcuni ipotizzano che possa trattarsi di un Pixel 7 Ultra che potrebbe essere lanciato a breve con la nuova gamma.

Last thing I’ve noticed in this update is a slight upgrade to the supposed “ultra” Pixel, “Lynx”, L10. Compared to the previous version, it now includes two IMX712 sensors, one explicitly listed as being ultrawide. https://t.co/KhUk5ZBEKI — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

Emergono indizi su un presunto secondo pieghevole

Lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha analizzato il codice della versione beta di Android 13 QPR1 trovando alcuni dettagli da lui già scoperti a inizio anno nel codice sorgente Google, i dettagli in questione si riferiscono alle fotocamere dei futuri smartphone Pixel e di un presunto secondo pieghevole con nome in codice Felix.

According to the code, the camera setup is as follows: back of the phone: IMX787 main, S5K3J1 tele, IMX386 ultrawide. Inner camera is a IMX355 from the Pixel 6 and the outer sensor on the front is another S5K3J1. This is a fairly comprehensive setup, fitting for a premium device. — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

Lo sviluppatore ha condiviso le proprie scoperte su Twitter, affermando che la fotocamera posteriore di Felix sarebbe composta da un sensore principale IMX787 da 64 MP, un sensore teleobiettivo S5K3J1 (10,8 MP) e una fotocamera ultrawide IMX386 (12 MP). Per quanto riguarda la fotocamera interna invece dovrebbe esserci un sensore IMX355 da 8 MP.

Wojciechowski sottolinea il passaggio dal sensore della fotocamera GN1 da 50 MP all’IMX787, visto che si ipotizza che la serie Pixel 7 manterrà il sensore GN1. Ad ogni modo al momento si tratta solo di supposizioni.

Nuove conferme su Pixel Tablet con docking station

Come anticipato qualche tempo fa, sembra che Pixel Tablet sarà dotato di una dock con altoparlanti integrati; ora arrivano conferme dai codici sorgente e da Android 13 QPR1.

Come potete vedere dal video qui sopra, l’animazione mostra un Pixel tablet che si connette alla propria dock, passando dunque in modalità assistente; sono inoltre stati trovati riferimenti testuali nel codice sorgente quali “Ottieni di più dal tuo tablet quando è agganciato e in carica” e “Quando sei pronto per usare il tablet, sollevalo dal dock dal basso“.

Alcuni indizi su un possibile Pixel Tablet Pro

In seguito al rilascio dell’aggiornamento trimestrale di Android 13, i colleghi di 9to5Google hanno trovato nel codice tracce di un dispositivo denominato “tangorpro“; per chi non lo sapesse tangor sembra essere il nome in codice di Pixel Tablet, e dunque tangorpro indicherebbe una sua variante dalle caratteristiche superiori. A riprova di ciò, anche nell’ultima versione beta di Android 13 sono stati trovati dei riferimenti, tangor viene abbreviato nel codice con la sigla t6 e compare contestualmente un dispositivo t6pro.

Al momento le informazioni non sono molte, pare però che i due dispositivi differiscano per il sensore della fotocamera che, nonostante sia presumibilmente più prestante sulla versione Pro, non è ancora stato individuato; ovviamente ci si aspetta un upgrade anche dal punto di vista delle altre componenti hardware, ma al momento si tratta solo di supposizioni.

