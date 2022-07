Dopo mesi di indiscrezioni, in occasione di Google I/O 2022 il colosso di Mountain View ha finalmente confermato le voci sul lancio di Google Pixel Tablet, fornendo una sorta di anteprima di tale device, per il cui esordio sul mercato ci sarà comunque da attendere sino al prossimo anno.

Nelle settimane seguenti hanno continuato di tanto in tanto a diffondersi in Rete delle indiscrezioni sulle possibili caratteristiche di Google Pixel Tablet, la cui scheda tecnica rimane ad ogni modo ancora oggi riservata, sebbene siano sempre più numerosi gli addetti ai lavori a ritenere che si tratterà di un dispositivo di fascia medio-alta e non premium.

Le ultime anticipazioni su Google Pixel Tablet

Fino a questo momento il colosso di Mountain View non ha rivelato in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il suo tablet, che dovrebbe poter contare su un display con diagonale da almeno 10 pollici.

Tra i punti di forza di questo nuovo tablet vi dovrebbe essere una grande attenzione per l’ecosistema smart home ed è probabile che il device fungerà da hub centrale per la gestione di tutti i prodotti della “casa intelligente”. Per riuscire meglio in tale compito, Google Pixel Tablet dovrebbe essere collegato attraverso dei contatti PIN posizionati sul retro della scocca ad una docking station, la quale dovrebbe avere un altoparlante integrato e usare la tecnologia Chromecast.

In pratica, molto probabilmente il nuovo tablet finirà per essere anche uno smart speaker con un grande display, un po’ come un Nest Hub.

La fotocamera posteriore non sarà certamente in grado di competere con quella degli smartphone più recenti della serie Google Pixel e, considerando che stiamo pur sempre parlando di un tablet, non c’è nulla di cui stupirsi. Gli utenti, pertanto, non dovranno attendersi “effetti speciali” ed è probabile che Google decida di usare un sensore già adottato in vecchie generazioni dei suoi telefoni.

Tra le altre caratteristiche di Google Pixel Tablet non dovrebbero mancare quattro altoparlanti, una porta USB Type-C, il supporto per un pennino stilo (con protocollo USI) e Android 13.