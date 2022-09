Se state cercando un nuovo smartphone Android e avete puntato alla fascia media del mercato, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi: Realme GT 2 è disponibile in offerta al miglior prezzo, con uno sconto di quasi 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Che sconto per Realme GT 2: si scende abbondantemente sotto l’offerta di lancio

Realme GT 2 è stato presentato in Cina nei primi giorni dell’anno ed è disponibile all’acquisto in Europa e in Italia a partire dal mese di marzo 2022. Si tratta di uno smartphone di fascia alta per le caratteristiche che propone, che includono un display AMOLED E4 da 6,62 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore dello smartphone è costituito dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 888, al cui fianco spiccano da 8 a 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico lo smartphone offre un sensore anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP. Completa la connettività, con 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Manca la porta per il jack audio da 3,5 mm, ma ormai bisogna farci l’abitudine.

Presenti inoltre un sensore di impronte sotto schermo e gli altoparlanti stereo, compatibili con Dolby Atmos. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W. Nelle versioni Paper Green e White, interessante l’utilizzo di un design sostenibile a base di polimeri bio, in grado di replicare la carta, realizzato in collaborazione con il noto designer Naoto Fukasawa.

Nella versione 8-128 GB, Realme GT 2 ha un prezzo di listino di 549,99 euro, ma durante il periodo di lancio è stato possibile portarselo a casa in promozione a 100 euro in meno (449 euro). Ora è disponibile in sconto su eBay a 375 euro nella variante Black con spedizione gratuita, con un ribasso di 175 euro rispetto alla cifra proposta sul sito ufficiale. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso:

