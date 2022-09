Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Google Chrome rilascia degli aggiornamenti volti alla risoluzione di problemi relativi alla sicurezza e ciò è quanto è avvenuto nelle scorse ore con riferimento alle versioni del popolare browser del colosso di Mountain View dedicate ai dispositivi Windows, Mac e Linux.

A renderlo noto è stato lo stesso team di sviluppatori con un post sul blog ufficiale, con il quale precisa che il canale stabile di Google Chrome per Windows, Mac e Linux è stato aggiornato alla versione 105.0.5195.102.

Un aggiornamento da installare subito per Google Chrome

In particolare, il colosso di Mountain View ci tiene a fare presente che questa nuova versione contiene anche un importante fix che riguarda la sicurezza: gli sviluppatori, infatti, sono a conoscenza di rapporti secondo cui esiste un exploit per CVE-2022-3075 e hanno deciso di rimuovere il problema con una certa urgenza.

La segnalazione del pericolo alla sicurezza degli utenti del popolare browser risale al 30 agosto e il team di Google spera di riuscire a mettere l’aggiornamento a disposizione di tutti gli interessati nel giro di pochi giorni o al massimo di qualche settimana.

Non sono stati forniti molti dettagli sul problema in questione, che riguarderebbe “la convalida dei dati insufficiente in Mojo”, una raccolta di librerie di runtime utilizzate da Chromium, il codice di base di Google Chrome.

Ulteriori dettagli sul bug saranno forniti quando la maggior parte degli utenti avrà provveduto ad installare la correzione: il colosso di Mountain View, infatti, vuole evitare che eventuali malintenzionati possano capire come sfruttare la vulnerabilità per i loro fini.

Come scaricare l’update

La nuova versione del browser può essere scaricata e installata direttamente da Google Chrome, andando nel menu delle impostazioni (attraverso il tasto a tre puntini) e quindi entrando nella sezione Informazioni su Chrome.

Una volta scaricato e installato l’update, il browser dovrà essere riavviato.