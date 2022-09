CoopVoce, operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM, ha lanciato il nuovo piano tariffario EVO 200 che ogni mese offre 200 Giga in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS al costo di 7,90 euro al mese.

La nuova offerta CoopVoce EVO 200 è attivabile su SIM fisica e su eSIM fino al 30 settembre 2022 da chi richiede la portabilità del numero da altro gestore, da chi richiede un nuovo numero CoopVoce e dai già clienti, tuttavia quest’ultimi dovranno sostenere un costo di 9 euro per il cambio piano.

CoopVoce lancia EVO 200: minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga a 7,90 euro al mese

Scegliendo di attivare l’offerta CoopVoce EVO 200 online con ricezione della SIM a domicilio, il costo di attivazione è di 9,90 euro e comprende sia la spedizione che l’attivazione e il primo mese dell’offerta.

Optando per il ritiro della SIM in un punto vendita Coop, l’attivazione ha un costo di 10 euro, con 5 euro di traffico telefonico incluso, tuttavia l’attivazione è gratuita se si effettua la portabilità da un altro gestore.

Se si terminano i 200 GB mensili prima del rinnovo dell’offerta la navigazione internet viene bloccata, tuttavia l’offerta può essere rinnovata anticipatamente e in autonomia tramite App CoopVoce, Area Clienti online, chiamando il numero gratuito 4243688 o il Servizio Clienti al 188, oppure inviando un SMS con il testo “RINNOVA EVO 200” al numero 4243688.

Al superamento degli SMS compresi nell’offerta mensile vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base presente sulla propria linea.

Nei Paesi dell’Unione Europea tutti i Giga, minuti e SMS dell’offerta EVO 200 possono essere utilizzati in roaming come in Italia senza limitazioni per i primi 30 giorni di permanenza, dopodiché è possibile continuare a utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 7 Giga al mese, terminati i quali è possibile continuare a navigare a consumo alla tariffa di 0,244 cent/MB fino al successivo rinnovo dell’offerta.

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali