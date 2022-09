POCO M5 e POCO M5s sono i due nuovi smartphone che avranno il compito di presidiare la parte bassa del listino del brand cinese e adesso, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale — che è già stata annunciata per il prossimo 5 settembre — sono rimasti con ben pochi segreti ancora da svelare: un nuovo leak ci permette di conoscere in anticipo il design, le colorazioni, le specifiche tecniche e persino i prezzi di listino in euro dei due smartphone.

Questa nuova sfilza di indiscrezioni è saltata fuori dopo che ieri vi avevamo parlato di POCO non solo per segnalarvi delle offerte disponibili su Amazon, ma proprio per riportarvi nuovi dettagli sul conto dei due smartphone in arrivo.

POCO M5 e POCO M5s: design e colorazioni

Mentre le informazioni di ieri provenivano direttamente dallo store AliExpress, quest’oggi bisogna fare riferimento a quanto riportato dal team di 91mobiles. La fonte parla anche del fatto che probabilmente solo POCO M5 arriverà sul mercato indiano, mentre su altri mercati, Europa compresa, dovrebbe arrivare anche POCO M5s.

Per quanto riguarda le colorazioni proposte, POCO M5 verrà reso disponibile nelle varianti Black e Green, oltre che nell’immancabile POCO Yellow; dal canto suo, POCO M5s perde la colorazione più iconica in favore di quelle Black, Blue e White.

Sebbene molto simili nel nome, i due smartphone sono facilmente distinguibili a livello di design: mentre POCO M5 adotta un anacronistico notch a goccia per il display, POCO M5s usa un più moderno foro in posizione accentrata e ha un chin visibilmente meno pronunciato; anche il retro dei due modelli è molto diverso: M5 riprende l’impostazione estetica del suo predecessore, con un grande pannello nero a tutta larghezza che ingloba le tre fotocamere e il flash LED, oltre al logo POCO; di contro, la disposizione delle tre fotocamere (e del flash LED) di M5s ricorda sì quella di M4 Pro, tuttavia il modulo che le accoglie è molto meno esteso e richiama le soluzioni viste su alcuni modelli della serie Redmi Note. Quanto al resto del design, entrambi i modelli hanno i tasti del volume e quello power con sensore di impronte integrato sul lato destro.

POCO M5 e POCO M5s: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la dotazione tecnica dei due smartphone, occorre distinguere tra le informazioni che sono già ufficiali e le semplici indiscrezioni. Quanto alle prime, il produttore cinese ha già confermato ufficialmente che POCO M5 affiderà le proprie prestazioni ad un SoC Helio G99 di MediaTek, una soluzione realizzata con processo produttivo a 6 nm e caratterizzata da una CPU octa-core (2x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 a 2 GHz), dalla GPU Mali-G57 MC2 e da un modem che non supporta le reti 5G. È altresì ufficiale la presenza di un display con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz (DynamicSwitch), che dovrebbe avere un pannello LCD da 6,58 pollici. Per il resto, si era detto di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W e della presenza di Android 12 con MIUI 13.

Nel caso di POCO M5s, ci muoviamo ancora solo nel terreno delle indiscrezioni: si parla di un SoC MediaTek Helio G95, di un display AMOLED da 6,43 pollici, di una batteria da 5.000 mAh e di un comparto fotografico formato da una singola unità anteriore da 16 MP e una quadrupla posteriore in configurazione 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

POCO M5 e POCO M5s: tagli di memoria e prezzi

Le ultime informazioni trapelate sul conto dei due smartphone attengono ai tagli di memoria e ai presunti prezzi di listino:

POCO M5 dovrebbe essere disponibile con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, rispettivamente posizionati a 189 euro e 209 euro .

dovrebbe essere disponibile con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, rispettivamente posizionati a e . POCO M5s dovrebbe arrivare negli stessi tagli 4 GB + 64 GB e 4 GB + 128 GB, ma rispettivamente ai prezzi di 229 euro e 249 euro.

Ancora pochi giorni di pazienza e tutte queste indiscrezioni verranno confermate o smentite dalle informazioni ufficiali.

Leggi anche: Migliori smartphone Redmi / POCO: la classifica di agosto 2022