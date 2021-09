Mentre Google sta probabilmente ritoccando gli ultimi aspetti di Android 12 prima del lancio atteso per i primi di ottobre, Samsung invece apre il canale beta della One UI 4 con Android 12 per la serie Samsung Galaxy S21 rendendola così disponibile al download, ma solo per gli utenti residenti negli USA.

Al via la prima beta della One UI 4

Contrariamente alla notizia che riteneva probabile il rinvio della beta della One UI 4 per i dispositivi Samsung, il team di sviluppo del colosso sudcoreano da oggi accetta nuovi utenti – tramite l’applicazione Samsung Members – che hanno intenzione di provare le novità a cui l’azienda ha lavorato in questi mesi.

“One UI 4 aiuta gli utenti a creare la propria esperienza mobile ottimizzata perché Samsung riconosce che tutti vogliono soddisfare le proprie esigenze e preferenze uniche“, sottolinea Dr. TM Roh, presidente e capo di Samsung Electronics Mobile Communications Business. “Come abbiamo fatto con ogni iterazione della nostra One UI, abbiamo ascoltato i nostri utenti per comprendere gli strumenti e le innovazioni necessarie per creare un’esperienza utente complessiva migliore, più affidabile e migliorata“.

Una nuova esperienza utente

Non è ancora noto quanto delle linee guida del Material You per Android 12 siano già adesso presenti nella beta della One UI 4, ma l’azienda promette di offrire agli utenti un’esperienza utente semplificata grazie a un nuovo design elegante e pulito. Uno degli aspetti più importanti della nuova versione della One UI è senza ombra di dubbio la possibilità di personalizzare ogni aspetto dell’interfaccia grafica, partendo dai temi, le icone, lo stile delle notifiche, i wallpaper e le funzionalità del proprio smartphone. I widget sono stati completamente rivoluzionati offrendo adesso una personalizzazione profonda in termini di funzioni e design.

La One UI 4 va a migliorare anche la gestione della privacy e dei vari tool annessi, offrendo agli utenti la possibilità di comprendere ancora meglio come e perché le proprie informazioni private sono utilizzate per personalizzare le impostazioni e fornire una esperienza di utilizzo più personale. Trovano posto nuovi indicatori di utilizzo per la fotocamera e il microfono, così come uno storico molto più dettagliato circa i permessi concessi alle app negli ultimi 7 giorni.

Qui di seguito il changelog completo della prima beta della One UI 4.

