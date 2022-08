L’applicazione di Google Home sta rilasciando una versione ridisegnata dei controlli per i dispositivi di smart home più comunemente utilizzati, compiendo un passo perfettamente in linea con il progetto di rinnovamento dell’interfaccia grafica.

Google Home app: segnali di rinnovamento

Il team di Google — nel tweet di annuncio che potete vedere a questo link — parlano di cambiamenti dettati dalla volontà di rendere più agevole la gestione di tali dispositivi, tra i quali figurano ventilatori, purificatori d’aria, aspirapolvere, persiane, TV e non solo. È probabile che il colosso di Mountain View faccia riferimento, in questo modo, alla pagina che viene mostrata all’utente una volta selezionato uno dei dispositivi salvati nella schermata principale di Google Home app.

Allo stato attuale, non è ancora chiaro se il cambiamento in discorso abbia meramente natura grafica e se invece porti con sé anche dei miglioramenti sotto l’aspetto funzionale. Non si può non notare la mancata menzione di dispositivi come smart display, smart speaker e telecamere e c’è un altro dettaglio poco chiaro: non si capisce se Google faccia riferimento alle sole TV compatibili con Home o anche a quelle rese tali dalla presenza di un dispositivo Chromecast.

Come aggiornare Google Home app

Questa versione ridisegnata dei controlli per i dispositivi di smart home dell’applicazione Google Home è in roll out a partire dalla versione 2.57 dell’app in discorso, che è già ampiamente disponibile per dispositivi iOS e attualmente in distribuzione per dispositivi Android. Non si può escludere, comunque, che la novità non sia legata all’aggiornamento ma sia frutto di un’attivazione lato server. In ogni caso, la versione più aggiornata di Google Home app per Android è disponibile al download tramite il Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Tutte le novità legate all’ecosistema Google Home, illustrate al Google I/O