Qualcomm, una delle aziende principali e più apprezzate nel campo dei processori per dispositivi mobili, ha lanciato lo scorso anno il suo ultimo chip di punta, lo Snapdragon 8 Gen 1, in seguito aggiornato con una nuova versione chiamata Snapdragon 8+ Gen 1. Insieme ai processori di fascia alta è stato lanciato un componente anche per la fascia media, lo Snapdragon 7 Gen 1; ora sembra che l’azienda sia al lavoro su un modello di chip destinato alla fascia bassa del mercato.

Snapdragon 6 Gen 1 con processo produttivo a 4 nm sostituirà la serie 600

Sembra che non manchi molto ormai per l’ufficializzazione, il noto leaker Evan Blass ha condiviso tramite Twitter caratteristiche e specifiche tecniche complete di un futuro nuovo processore Qualcomm, lo Snapdragon 6 Gen 1.

Stando a quanto riportato nel documento lo Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450), come gli altri processori sopra citati, sarà realizzato con un processo produttivo a 4 nm; sarà dotato di una CPU Qualcomm Kyro con velocità di clock fino a 2,2 GHz e sarà in grado di supportare fino a 12 Gb di RAM LPDDR5 e USB 3.1. Lato connettività potrà contare sul modem Snapdragon X62 5G che è in grado di offrire bande 5G mmWave e sub-6GHz, mentre per quanto riguarda il Wi-Fi avrà il Qualcomm FastConnect 6700 Wi-Fi 6e; supporterà inoltre il Bluetooth 5.2.

I futuri dispositivi che verranno equipaggiati con il nuovo processore potranno supportare una risoluzione del display fino al FullHD+, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un comparto fotografico composto da 3 sensori da 13 MP (oppure due sensori 25 MP + 16 MP o in alternativa un sensore da 48 MP), e sarà supportata l’acquisizione di video 4K HDR a 30 FPS.

Non ci sono informazioni precise riguardo la presentazione ufficiale, non è dunque noto il periodo di lancio ma potrebbe debuttare nei prossimi mesi magari insieme al futuro Snapdragon 8 Gen 2.

