Google Pixel 6a è l’ultimo smartphone lanciato dal colosso di Mountain View, un modello di fascia media dedicato a chi desidera vivere l’esperienza garantita dai prodotti di Google senza trascurare l’aspetto economico.

Trattandosi di uno smartphone della serie Google Pixel, anche questo modello ha una “corsia preferenziale” per quanto riguarda gli aggiornamenti e, pertanto, anche per Google Pixel 6a è stato rilasciata la versione finale di Android 13.

Con Android 13 importanti novità per Google Pixel 6a

Ebbene, tra le novità introdotte dal team di sviluppatori di Google con Android 13 in Google Pixel 6a vi è anche un miglioramento del supporto VoLTE, tecnologia che nei prossimi anni acquisterà un’importanza sempre maggiore (soprattutto nei Paesi nei quali le reti 3G verranno disattivate, come ad esempio il nostro).

Il termine VoLTE è un acronimo che significa Voice over LTE e indica una particolare tecnologia che permette di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G, migliorandone la qualità.

In seguito allo spegnimento delle reti 3G dei vari operatori telefonici, la tecnologia VoLTE diventa fondamentale per avere un’esperienza piacevole durante le chiamate, in quanto altrimenti gli smartphone dovranno appoggiarsi alla decisamente meno performante rete 2G per telefonare e inviare SMS.

Ricordiamo la scheda tecnica di Google Pixel 6a:

dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

peso: 170 grammi

display gOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

processore Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

6 GB di RAM (LPDDR4X)

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12,2 megapixel (f/1.7, con dual pixel PDAF, OIS) e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 megapixel (f/2.2, con angolo di visione a 114°)

fotocamera anteriore Sony IMX355 da 8 megapixel (f/2.0)

speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

supporto Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

connettività Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

lettore delle impronte digitali ottico integrato nel display

batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

