OPPO annuncia oggi la data per l’evento di lancio europeo della serie OPPO Reno8, presentata a partire dalla Cina durante il mese di maggio. Finalmente potremo mettere le mani anche noi su OPPO Reno8 e Reno8 Pro (e forse non solo), con in più un’ulteriore e gradita sorpresa.

L’evento di lancio della serie OPPO Reno8 in Europa è in arrivo

La serie Reno8 è sbarcata in Cina lo scorso maggio con tre modelli, OPPO Reno8, Reno8 Pro e Reno8 Pro+, mentre poco più di un mese fa in India sono stati lanciati solo i primi due. Per ora il produttore si è limitato a parlare del debutto europeo della serie Reno8, per cui non sappiamo con certezza quali e quanti saranno i modelli in arrivo (optiamo per almeno i primi due).

Se non si saranno cambiamenti nelle specifiche rispetto alle versioni già in commercio, Reno8 offrirà un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 1300 a 6 nm, 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con PDAF e batteria da 4500 mAh con ricarica ultra rapida da 80 W (cablata).

Reno8 Pro alzerà un po’ l’asticella e dovrebbe proporre un display AMOLED da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e HDR10+, affiancato dal SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5 nm. Rispetto al fratello minore cambierà anche la configurazione delle fotocamere: il sensore principale resterà l’IMX766 da 50 MP, ma al suo fianco prenderà posto un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (IMX355) al posto di quello B/N da 2 MP. Per scoprire nel dettaglio tutte le differenze tra i due è comunque meglio attendere la presentazione europea ufficiale, dato che potrebbero esserci piccoli cambiamenti (non sarebbe la prima volta).

Sappiamo in ogni caso che la serie Reno8 punterà molto sul comparto fotografico e sarà caratterizzata da funzionalità di imaging pensate anche per le condizioni di bassa luminosità: questo sarà reso possibile dalla prima NPU di imaging sviluppata da OPPO, la MariSilicon X che abbiamo iniziato a conoscere sul flagship Find X5 Pro qualche mese fa. La NPU consentirà di realizzare fotografie e riprese video particolarmente nitide, anche con poca luce.

OPPO non si fermerà però alla serie Reno8: durante l’evento il produttore cinese lancerà in Europa anche una serie di prodotti IoT e il suo primo tablet, OPPO Pad Air, che abbiamo visto sempre lo scorso maggio in Cina. Le novità per il mercato europeo saranno svelate durante l’evento che si terrà a Parigi, città che ha già ospitato in passato il lancio della serie Find X (nel 2018, per la precisione).

Come seguire l’evento di presentazione OPPO

L’evento di presentazione della serie OPPO Reno8 (e non solo) si terrà a Parigi il 31 agosto 2022 alle ore 14:30. Potrete seguirlo sul canale YouTube ufficiale del produttore, oppure, ancora meglio, in nostra compagnia sul canale YouTube di TuttoAndroid grazie alla live dedicata.

