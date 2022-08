Continuano fino al prossimo 4 settembre le offerte del Back to School dello store di Xiaomi che propone diversi smartphone in offerta a prezzo scontato. A disposizione degli utenti ci sono diverse occasioni per acquistare un nuovo dispositivo Xiaomi, Redmi o POCO con condizioni agevolate. Vediamo quali sono tutte le migliori offerte disponibili in questo momento grazie a questa nuova ondata di promozioni proposte dallo store ufficiale di casa Xiaomi:

Tanti smartphone in offerta per il Back to School di Xiaomi

La gamma di smartphone Xiaomi è in offerta per il Back to School con tante promozioni dedicate agli utenti in cerca di un nuovo dispositivo. Le offerte sono diverse e puntano a soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Se state cercando uno smartphone economico e completo o se preferite uno dei top di gamma di Xiaomi, il Back to School può essere l’occasione giusta per completare l’acquisto di un nuovo modello. Da notare che spendendo più di 300 euro si riceverà uno sconto extra di 40 euro mentre spendendo più di 400 euro lo sconto extra sarà di 50 euro.

Tra le offerte più interessanti del momento c’è il Redmi Note 10S 6/64 GB proposto a 159,90 euro invece di 249,90 euro (utilizzando il codice XMBTS). Lo smartphone in questione è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e SoC MediaTek Helio G95 supportato da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche l’offerta dedicata al POCO M4 Pro 6/128 GB in sconto a 179,90 euro invece di 229,0 euro (con il codice XMBTS). Lo smartphone presenta il SoC MediaTek Helio G96.

Interessante anche l’offerta riservata al Redmi Note 11S 6/64 GB proposto in sconto a 209,90 euro invece di 279,90 euro. Lo smartphone può contare sul MediaTek Helio G96 supportato da una batteria da 5.000 mAh e propone un comparto fotografico in cui spicca il sensore di impronte digitali da 108 Megapixel.

Salendo di fascia di prezzo, segnaliamo l’offerta riservata allo Xiaomi 11T in sconto a 359,90 euro invece di 599,90 euro. Il prezzo finale comprende uno sconto extra di 40 euro riservato a chi spende più di 300 euro sullo store. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage interno oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche un ricco comparto fotografico in cui spicca il sensore principale da 108 Megapixel.

Da notare anche lo sconto riservato allo Xiaomi 12 proposto in offerta a 599 euro invece di 799 euro. Il prezzo è ottenuto grazie ad uno sconto extra di 50 euro riservato a chi spende più di 400 euro sullo store. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W ed alla ricarica wireless da 50 W.

Le offerte proposte dallo store di Xiaomi per il Back to School non finiscono qui. I prodotti segnalati, infatti, sono solo una piccola selezione dei prodotti proposti in offerta fino al prossimo 4 di settembre. La gamma di Xiaomi, che comprende i marchi Redmi e POCO, è ricca e propone soluzioni per tutte le tasche. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare sconti anche su smartwatch, cuffie TWS e su tanti altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Per un quadro completo in merito alle offerte disponibili per il Back to School di Xiaomi è possibile fare riferimento al link che trovate qui di seguito. La promozione, come sottolineato in precedenza, terminerà il prossimo 4 settembre. Ricordiamo che su tutti i prodotti con prezzo superiore ai 300 euro è previsto uno sconto extra di 40 euro mentre sui prodotti con prezzo superiore ai 400 euro c’è uno sconto di 50 euro aggiuntivo da considerare. Ecco le offerte:

>> Scopri qui tutte le offerte del Back to School di Xiaomi <<